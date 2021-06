Elszálltak az építőanyagárak, akár exporttilalmat vagy -korlátozást is bejelenthet a kormány

Az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett világszerte, így Magyarországon is az építőipari alapanyagok és építőanyagok ára. A Portfolio Építőipar 2021 konferenciáján Nagy Márton nyitóelőadásából már sejteni lehetett, hogy a kormány is foglalkozik a témával, a részletes hazai építőipari helyzetértékelés mellett az árazási erővel kapcsolatos problémákra, valamint a hazai alapanyagipar helyzetére is kitért a miniszterelnök gazdaságpolitikai főtanácsadója. Tegnap részletesen is írtunk arról, hogy a Portfolio úgy tudja, a kormány hamarosan reagál az áremelkedésre. Várhatóan egy-két héten belül, drasztikus és konkrét lépésekre szánja el magát a kormány a jelenség megfékezése érdekében. Most Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke nyilatkozott a témában, aki az Inforádióban esetleges drasztikus lépésekről is beszélt.

Durva áremelkedés az építőiparban

Május végén 25-30 százaléknál tartott az építőipari áremelkedés, mondta az InfoRádiónak az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke.

Koji László szerint árubőséget kellene teremteni, és nem szabadna engedni a kulcstermékek exportját.

A meredek áremelkedést március végétől tapasztaljuk, jeleztük is a kormánynak, hogy a piac szereplői ezt nem fogják tudni megoldani,

mondta a szakember.

Az elmúlt másfél évben a világjárvány miatt az építőanyag-gyártás területén dolgozó cégek jelentős része nem termelt vagy csak részlegesen, most pedig a járvány elmúltával egy másfél évvel elhalasztott kereslet jelent meg hirtelen; most tehát kevesebb az előre gyártott anyag, raktárra pedig nem termelt senki. Ebből kifolyólag a múlt évben az építőipari szereplők 2020-ban az összes beépített anyag 48 százalékát importból szerezték be, ezért

Koji László szerint meg kell nézni termékenként, hogy az árváltozást mi okozza.

A faipari termékeknél, az acélárunál, a kőzetgyapotnál és egyes szigetelőanyagoknál az építőanyag gyártásához szükséges alapanyagok előállítási ára emelkedett erőteljesen,

mondta Koji László.

A szakember a drágulás összetételéről is beszélt:

a kivitelezők 8 százalékkal emelték az ő saját szolgáltatásuk árát, ez építésnél, felújításnál 10 százalékos Budapesten

az anyagkereskedők 5-7 százalék körül emeltek

az építőanyagoknál a kulcstermékeknél van, ahol 100 százalékos is volt az áremelkedés

Drasztikus lépések jöhetnek

Hogy milyen kormányzati intézkedéseket tart elképzelhetőnek, arról Koji László az interjúban azt mondta,

nem feltétlenül a szigorban, a hatósági áras téglában keresendő a megoldás.

A kulcskérdés az lehet,

hogyan lehet árubőséget előállítani a piacon az itthon gyártott kulcstermékeknél, például exporttilalom vagy -korlátozás elképzelhető.

A szakember hozzátette, legalább regisztrációs kötelezettségre lenne szükség, hogy látni lehessen, mi megy ki az országból. Ezen kívül az anyagkereskedők "ügyessége" is lényeges tényező lehet a kialakuló válságban, most ugyanis alternatív csatornákon próbálják az anyaghiányt kezelni és az árakat stabilizálni.

Bejelentésekre készül a kormány

Tegnap számoltunk be arról, hogy a kormányzat hamarosan komoly bejelentésre készül: reagálni fognak az építőipari anyagárak drasztikus emelkedésére. Orbán Viktor egy keddi, a szlovák miniszterelnökkel tartott tájékoztatóján is előkerült a kérdés. A kormányfő ennek kapcsán arról beszélt, hogy az építőanyag-iparban súlyos problémákat lát, akár 100 százalékot is meghaladó az árnövekedés, így a felújítási állami támogatást rögtön "át is szivattyúzzák" az emberektől, az építőipari alapanyagokat termelő cégekhez. Ezt elfogadhatatlannak nevezte, majd hozzáfűzte, hogy intézkedésekre lenne szükség, és szeretné, ha ezeket még ezen a héten a kormány meg tudná tárgyalni.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen intézkedésekre, jogszabály-, vagy szabályozási változásokra lehet készülni, azonban Nagy Márton, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Miniszterelnöki gazdaságpolitikai főtanácsadója, a Portfolio Építőipar 2021 konferenciáján korábban már elmondta:

Az árazási erőt a külföldi cégek kihasználják, ami nem tesz jót a hazai alapanyagiparnak.

Már a konferencia után is nagy visszhangot váltott ki az előadás, amelyből az érződött, hogy a kormány harcba akar szállni a külföldi tulajdonú alapanyagtermelő, és építőanyag-gyártó cégekkel. A beavatkozás előtt - bármilyen formájú is legyen majd - néhány intő jelet már láthattunk:

Első lépésben (a hivatalos úton) a GVH figyelmét keltette fel a drágulás, aminek hatására június elején vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék az építőipari alapanyagok drágulásának okait. A szervezet tevékenysége kiterjed a kartellgyanús tevékenységekről szóló panaszok vizsgálatára, mivel bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja, így ők könnyen megtehetik, hogy a versenyhelyzetben jellemző áraknál drágábban értékesítenek. Áremelkedést szállítási zavar, kereskedelempolitikai intézkedés, külföldi kitettség, kapacitáshiány is okozhat, de a GVH tavaly már talált gyanús esetet, ezért tavaly eljárást indított gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt cementpiaci érdekeltségekkel szemben.

Második lépésként június végén az állam zártkörű tendert írt ki bányászati jogok értékesítésére: A Bayer Construct csoporthoz tartozó Kvarchomok Kft. nyerte a tendert és kapta meg a jogot az ország egyik legnagyobb kavicsbányájának kitermelésére. A három kiskunlacházi és egy délegyházi bányatelek területén hamarosan megindul a kitermelés.

Címlpakép: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images