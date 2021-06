Emelkedő infláció, támadó delta variáns – Egy csapásra oda lehet a nyugodt nyár a magyar profik szerint

A magyar portfóliómenedzserek többsége abban egyetért, hogy jelentősen átrajzolhatják az egyes országok újranyitási terveit és a világgazdasági fellendülést az egyre aggasztóbb, delta variánshoz kapcsolódó számok. Ha ez nem lenne elég, a volatilitás a piacokon új fokozatba kapcsolt, az infláció emelkedése továbbra is rányomja bélyegét a kötvénypiaci hozamokra, igaz, volt egy átmeneti fellélegzés.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júniusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hét alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Infláció, kötvények, delta variáns – oda a nyugodt nyár?

Ahhoz képest, hogy az első negyedévben a növekvő inflációs várakozásoknak köszönhetően jelentősen megemelkedett az amerikai hosszú kötvények hozama, a második negyedévben megtorpant a fenti folyamat, az amerikai 10 éves állampapír hozama fokozatosan mérséklődve júniusban három hónapos mélypontra csökkent, a növekedési részvények pedig ezzel párhuzamosan felülteljesítővé váltak az értékalapú részvényekkel szemben.

A június talán legizgalmasabb történése tőkepiaci szempontból a Fed kamatdöntő ülése volt, az új kamatpálya-előrejelzéséből a korábban vártnál valamelyest gyorsabb kamatemelés rajzolódott ki. A tőzsdék legelső reakciója a csökkenés volt, de miután Jerome Powell kommentárjában leszögezte, hogy marad továbbra is a likviditásbőség, a piacok egyből meg is fordultak.

Egyes portfóliómenedzserek arra számítanak, hogy a második félévben – a reflációs trade kiújulásával – az Egyesült Államokból kiindulva folytatódhat a hosszú kötvényhozamok emelkedése, valamint a növekedési részvények relatív alulteljesítése.

Ugyanakkor a szakértők szerint is érdemes figyelemmel kísérni, mit okoz a világban és az újranyitási tervekben a delta variáns egyre gyorsabb ütemű terjedése, ez ugyanis még átrajzolhatja az év hátralévő részére vonatkozó várakozásokat. Amennyiben a delta variáns nem okoz egy újabb hullámot, vagy nem jön egy újabb rezisztens variáns, úgy a bika piac érvényben maradhat – írják.

Részvények és alternatív befektetések előtérben

A hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókban most a kockázatosabb eszközöket súlyozták feljebb: a fejlett piaci részvények mellett az alternatív befektetések kaptak a hónapban nagyobb szerepet, utóbbiak közül az ingatlanokban és a nyersanyagokban bíznak most a profik. Kissé emelkedett a pénzpiaci eszközök modellportfólión belüli súlya, a nemzetközi kötvényeket viszont alulsúlyban tartják.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget ezúttal is a pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezután a fejlett piaci részvényekben látnak most nagyobb fantáziát a válaszadók, amit a hazai kötvények és a nyersanyag befektetések követnek.

Az előző hónaphoz képest érdemi elmozdulások a portfólió összetételében nem voltak, egyedül a pénzpiaci eszközök súlya nőtt kissé. Míg a kötvények súlya halványan csökkent, a részvényeké nőtt a modellportfólióban.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

