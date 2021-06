Két komoly akadályba is ütközhetnek a tőzsdék a Goldman Sachs szerint

David Kostin, a Goldman Sachs részvénystratégája nem zárja ki, hogy a vezető részvényindexek az év végéig további emelkedést fognak mutatni, de úgy véli, hogy egyre nehezebb és nehezebb lesz értelmezhető profitot elérni - két okot sorakoztatott fel amellett a stratéga, hogy miért szünetelhet a rali az előttünk álló hat hónapban, vagy akár a 2022-es évben is.

"Két komoly akadállyal kell szembenéznie a piacnak a következő hat hónapban, ami szerintem valószínűleg visszafoghatja az emelkedést", fogalmazott Kostin a Yahoo Finance Live-on.

Az első problémakör a magasabb kamatlábak- ennek a gondolata jellemzően ugyanis alacsonyabb piaci árazásokat von maga után

Kostin szerint a másik kérdés, amellyel a befektetők szembesülnek, a törvényhozók kezében van.

A második kérdés az adóreform, fogalmazott a stratéga.

... valószínűleg ez lesz a következő hónapok első számú témája a Kongresszusban, mivel tárgyalnak mind a magasabb társasági adókulcsok, mind a magasabb tőkenyereség-kulcsok lehetőségéről

- tette hozzá Kostin.

A keddi kereskedés után az S&P 500 egyébként 4 295 ponton áll, ami éppen Kostin 2021-re kitűzött 4 300-as árfolyamcélja alatt van - a tegnapi emelkedéssel együtt idén már 14,3 százalékos a plusz a börzénél.

Ha azonban a kamatlábak többnyire változatlanok maradnak az év végéig, Kostin szerint az S&P 500-nak minden egyéb tényezőt figyelembe véve megvan a lehetősége arra, hogy elérje a 4 700-as szintet.

A piac szempontjából a legnagyobb kérdőjel Kostin szerint azonban az adók helyzete lesz.

Bár a Biden-kormányzat által javasolt, a vállalatokra vonatkozó adóemelési javaslatok nem szerepeltek a legutóbbi előzetes infrastrukturális megállapodásban, nem valószínű, hogy túl sokáig elfelejtik őket, mivel ez egy ezer milliárd dolláros forrást jelentő intézkedés lehetne, fogalmazott a stratéga. Amennyiben ezek az adóemelések elfogadásra kerülnek, eladói nyomás alakulhat ki a részvényeknél 2022 felé haladva, mivel a befektetők a vállalati profitok és a tőkenyereségek csökkenésére készülhetnek fel.

Mindezek tükrében így fogalmazott Kostin:

az adókra való tekintettel a helyes stratégia most az lenne, ha olyan amerikai vállalatokat birtokolnánk, amelyek már most is viszonylag magas adót fizetnek

Azok, amelyek jelenleg viszonylag alacsony adókulcsokat fizetnek, egyértelműen sebezhetőek lennének, ha magasabb adókulcsot vetnének ki a nyereségükre, vélekedett a szakember.

Címlapkép: Nina Westervelt/Bloomberg via Getty Images