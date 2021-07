Hold: mintha romlana az euforikus hangulat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"Ami változott: A hónapok óta tapasztalt euforikus hangulat mintha csökkenne a hagyományos szektorok piacán, miközben az inflációtól való félelem is alábbhagyott némileg. A kínai hitelciklus okozta gazdasági lassulás és az indiai mutáns réme is ront az alapvetően optimista hangulaton, melyek a kötvényhozamok csökkenésében is tükröződnek. Az olaj kivételével a nyersanyagok árai is inkább esnek, jó példa erre a régóta emelkedő réz esése, de az amerikai faár például a felére esett a májusi csúcsairól. Ezzel szemben a technológiai részvények mintha új erőre kapnának, június egyik felülteljesítője végül a Nasdaq index lett. Összességében, mintha romlana a value részvényekkel kapcsolatos hangulat, ezért érezhetőt csökkentünk a részvény kitettségünkön.

Viszont a forint erősödése egy kicsit vonzóbbá tette a devizás kötvényeket, ezért főleg oda súlyoznánk.

Ami változatlan: Továbbra is az érték alapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben, melyeknek jót tesznek a gazdasági nyitással és növekedéssel kapcsolatos jó hírek – igaz ezek már lassan újra a zárásról fognak szólni, úgy tűnik. Ezek az értékalapú befektetések viszont nem csak ciklikus részvényeket tartalmaznak, továbbra is tartunk olcsónak gondolt részvényeket a gyógyszer vagy telekommunikációs szektorban is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.