Dübörög az űrverseny, az utolsó kanyarban előzik meg Bezost?

Richard Branson milliárdos vállalkozó az űrturizmussal foglalkozó Virgin Galactic július 11-i tesztrepülésén az űr peremére utazik - közölte csütörtökön Branson cége, megelőzve ezzel a szintén milliárdos "űrhajósjelölt" Jeff Bezost.

Branson sikeres repülése a Virgin VSS Unity űrrepülőgépének fedélzetén kulcsfontosságú mérföldkövet jelentene a versenyben, amely a kereskedelmi célú magán-űrutazás új korszakának elindításáért folyik. A sikeres küldetés ugyanis azt is jelentené, hogy Branson a rivális Blue Origin űrturisztikai vállalkozás alapítóját, Jeff Bezost megelőzve lépne ki a Föld légköréből.

Bezos, aki a kiskereskedelmi óriás Amazon alapítója is, a tervek szerint július 20-án repül az űrbe testvérével, Markkal, egy 82 éves egykori pilótanővel Wally Funkkal és egy eddig ismeretlen személlyel együtt, aki 28 millió dollárt tett le a szuborbitális utazásért egy jótékonysági árverés keretein belül. Érdekes adalék még a történethez, hogy több, mint 70 000 ember írta már alá azokat a petíciókat, melyekben azt követelik, hogy Jeff Bezos utazása után ne térjen vissza a Földre.

A New York-i tőzsdén jegyzett Virgin Galactic részvénye brutális ralit produkált egyébként a múlt hét péntekjén, annak a hírnek köszönhetően, hogy a vállalat megkapta az amerikai repülésbiztonsági hatóság (FAA) engedélyét arra, hogy embereket szállítson az űrbe, ezzel is fokozva a nyomást a riválisokra a kibontakozóban lévő és egyelőre rendkívül költséges űrturisztikai ágazatban. Ezt megelőzően, május közepén a vállalat sikeresen hajtotta végre az első űrrepülési tesztjét, amit korábban már többször is el kellett halasztaniuk, ennek hatására is komoly rali indult a részvénynél.

Az elmúlt hetek meghatározó, pozitív híreinek köszönhetően tehát ismét a februári, kisbefektetői short squeeze pumpálta árfolyamok magasságába szökött a jegyzés,

idén eddig 82,4 százalékot szárnyalt a Virgin Galactic árfolyama.

Branson július 11-i küldetése lesz a VSS Unity huszonkettedik próbarepülése, és a vállalat negyedik legénységgel ellátott űrrepülése - közölte a Virgin. De ez lesz az első olyan utazás, amely teljes legénységgel, két pilótával és négy ún. "küldetésspecialistával" fog történni, köztük Bransonnal. A vállalat közlése szerint két további tesztrepülést terveznek, mielőtt 2022-ben megkezdenék a kereskedelmi szolgáltatást.

A 2030-ra potenciálisan 3 milliárd dolláros piaccal rendelkező űrturizmus "versenyében" egyébként a SpaceX vezérigazgatója, Elon Musk is részt vesz, a cégvezér még nem tűzte ki az űrrepülés időpontját.

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images