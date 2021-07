Peking újra nekiment a kínai óriáscégeknek - Megy a hatalmi harc az adatokért

Négy nappal azután, hogy múlt hét szerdán elindult a kereskedés az amerikai tőzsdén a világ egyik legnagyobb utazásszervező cégének, a Didinek a részvényeivel, egy kínai hatóság arra utasította az alkalmazásboltokat, hogy vegyék le kínálatukból a Didi app-jét. A vád az, hogy a kínai Ubernek is hívott fuvarmegosztó óriáscég jogellenesen gyűjtötte a felhasználók személyes adatait. A történet azonban a Didinél jóval többről szól, Peking egymás után támadja a kínai technológiai óriáscégeket, szakértők szerint azért, mert nem tűri, hogy egyfajta állam az államban jöjjön létre, hogy magáncégek nagyobb hatalomra tegyenek szert, és több adattal rendelkezzenek a felhasználóikról, mint a kínai állam. A folyamat a Didinél biztosan nem áll meg, ma ugyanis az illetékes kínai hatóság bejelentette, hogy vizsgálatot folytat több kínai tech céggel szemben.

Lecsapott a kínai hatóság

A kínai kibertér-szabályozó hatóság vasárnap jelentette be, hogy utasította az okostelefonos alkalmazásboltokat, hogy ne legyen elérhető a Didi Global alkalmazása, miután a hatóság megállapította, hogy a fuvarmegosztó óriáscég jogellenesen gyűjtötte a felhasználók személyes adatait.

A Kínai Kibertér-felügyelet (Cyberspace Administration of China, CAC) közölte, hogy

felszólította a Didit, hogy változtasson a kínai adatvédelmi szabályoknak való megfelelés érdekében.

A CAC a közösségi médián közzétett nyilatkozatában nem részletezte a Didi által elkövetett jogsértés jellegét.

A Didi válaszul közölte, hogy leállította az új felhasználók regisztrációját, és eltávolítja alkalmazását az alkalmazásboltokból. Közölte, hogy változtatásokat hajt végre a szabályok betartása és a felhasználók jogainak védelme érdekében.

"A Didi teljes mértékben együttműködik az illetékes kormányzati hatósággal a vizsgálat során" - áll a vállalat közleményében. "Tervezzük a kiberbiztonsági kockázatok átfogó vizsgálatát, és folyamatosan fejlesztjük kiberbiztonsági rendszereinket és technológiai kapacitásainkat", írta a vállalat.

Adattenger

Kína trösztellenes és adatbiztonsági aggályok miatt egyre szigorúbban lép fel a saját fejlesztésű technológiai óriások ellen. A kínai Uberként is emlegetett Didi gyorsan nőtt nagyra az elmúlt években, ráadásul rengeteg adatot gyűjt a felhasználóiról, ez pedig a kínai államnak sem tetszik.

A Didi Kínában naponta átlagosan több mint 20 millió fuvart kínál.

Ráadásul nem csak Kínában, hanem több mint 15 másik piacon is kínál szolgáltatásokat a vállalat, naponta hatalmas mennyiségű valós idejű mobilitási adatot gyűjt. Az adatok egy részét autonóm vezetési technológiákhoz és forgalomelemzéshez használja fel.

A Didi az IPO-tájékoztatójában felhívta a figyelmet a kínai szabályozásra, és azt mondta: "Szigorú eljárásokat követünk a felhasználói adatok gyűjtése, továbbítása, tárolása és felhasználása során az adatbiztonsági és adatvédelmi irányelveinknek megfelelően".

A Didi kínai alkalmazásán található közlemény szerint június 29-én, a tőzsdei debütálás előtti napon frissítette a felhasználói információk és az adatvédelmi irányelveket. A Reutersnek adott nyilatkozatában a Didi a lépést "rendszeres frissítésnek" minősítette, miután két új szolgáltatást adott hozzá az alkalmazáson a sofőrüzletág keretében.

Széleskörű támadás

A kínai internet-felügyelet vizsgálata olyan szempontból nem meglepetés, hogy az elmúlt hónapokban Kína fokozottabban lépett fel a nagy kínai technológiai cégekkel szemben, elsősorban adatbiztonsági és trösztellenes kérdésekben vizsgálódva.

Tágabb értelemben Peking igyekszik megfékezni Kína legnagyobb internetes vállalatainak növekvő befolyását, és egyre szélesebb körben igyekszik szigorítani azon információk tulajdonjogát és kezelését, amelyeket az Alibaba, a Tencent vagy éppen a Didi gyűjt naponta felhasználók százmillióitól.

A lépések célja hivatalosan az adatbiztonsági kockázatok megelőzése, a nemzetbiztonság és a közérdek védelme,

ez állt a legutóbbi CAC-vizsgálatról szóló közleményben is.

Egy korábbi látványos támadás Kína és az egyre erősebb kínai technológiai vállalatok között az volt, amikor idén tavasszal az állami piacszabályozási hivatal bejelentette, hogy állítólagos visszaéléseket vizsgál, többek között a Meituannál alkalmazott kényszerített kereskedői kizárólagossági megállapodásokat, néhány nappal azután, hogy Kína harmadik legnagyobb internetes vállalata közel 10 milliárd dollár forrást vont be rekordösszegű részvénykibocsátásból és átváltható kötvények eladásából.

A Didi csak egy a 34 kínai vállalat közül, amelyeket a szabályozó hatóságok áprilisban a túlkapások kijavítására szólított fel. Májusban a trösztellenes felügyelet felszólította a Didit és más, utazásszervezéssel és árukiszállítással foglalkozó vezető céget, hogy állítsák le az önkényes áremelésektől a sofőrökkel szembeni tisztességtelen bánásmódig terjedő gyakorlatokat.

Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb visszhangot kiváltott esete az Alibaba alapítójáé, Jack Máé volt, aki októberben nyilvánosan kritizálta a kínai tisztviselőket a képzelőerő hiánya és a "zálogházi mentalitás" miatt, Kína ezután torpedózta meg az Alibaba fintech üzletágának, az Ant Groupnak a tervezett 37 milliárd dolláros, rekordösszegű tőzsdei bevezetését. Ezt követően elrendelték a cég átstrukturálását, áprilisban az Alibabát 2,8 milliárd dollárra büntették a monopóliumellenes szabályok megsértése miatt.

Ma és a kínai állam közötti feszültségek katalizálhatták a szabályozókat, de a folyamat már korábban elindult, március elején a Meituan ételkiszállító cég, a Pinduoduo e-kereskedelmi óriás, a Didi és a Nice Tuan egyenként 1,5 millió jüan (200 ezer dollár) bírsággal sújtották tisztességtelen versenyjogi gyakorlat miatt.

Nincs még vége, sőt

A kínai kibertér-felügyelet ma bejelentette, hogy vizsgálatot folytat a Boss Zhipin online munkaerő-közvetítő cég, valamint a Yunmanmanman és a Huochebang kínai teherautó-fuvarozó alkalmazások ellen, amelyek 2017-ben egyesültek a Full Truck Alliance nevű céggé. A platformok nem regisztrálhatnak új felhasználókat, amíg vizsgálat alatt állnak.

A CAC közleménye a kínai nemzetbiztonsági és kiberbiztonsági törvények feltételezett megsértésére hivatkozott, anélkül, hogy részleteket közölt volna.

A Didihez hasonlóan a Full Truck Alliance és a Boss Zhipin is tőzsdére lépett New Yorkban, 1,6 milliárd, illetve 912 millió dollár forrást vontak be júniusban.

A három technológiai csoport iparágvezető Kínában, és mindhárom mögött a Tencent, Kína legértékesebb technológiai csoportja áll.

A CAC közölte, hogy a vizsgálatokat a június 1-jén életbe lépett új kibertér-eljárások alapján folytatják, amelyek megerősítették a nemzetbiztonságot érintő kritikus informatikai infrastruktúrát üzemeltető vállalatok felügyeletét.

Egy másik megközelítés

Miközben szakértők szerint széles körű konszenzus alakul ki azzal kapcsolatban, hogy Kína a hatalmát féltve nyesegeti a kínai tech cégek szárnyait, létezik más narratíva is:

Másképp kezelik a szabályozási kérdéseket, mint a nyugati kormányok. Normális esetben egy nyugati kormány egy új iparág, például a fintech fejlődésének kezdeti időszakában szabályozási struktúrát alakítana ki.

A kínai módszer ehelyett az, hogy azt mondják a vállalkozóknak, hogy csak rajta, próbáljátok meg, menjetek előre, mi pedig majd közbelépünk, miután meglátjuk, hogyan működik, és eldöntjük, hogyan szabályozzunk, szerintem most is ezt teszik.

- nyilatkozta a CNBC-nek Andy Rothman, aki korábban a pekingi amerikai nagykövetség makrogazdasági és belpolitikai irodájának vezetője volt.

Hullámvasúton az árfolyamok

A kínai hatóság vasárnapi bejelentésére csupán négy nappal azután került sor, hogy a Didi részvényeivel megkezdték a kereskedést a New York-i tőzsdén. A kínai vállalat az elmúlt egy évtized egyik legnagyobb amerikai tőzsdei kibocsátását hajtotta végre, és ez volt minden idők második legnagyobb kínai részvénykibocsátása az amerikai tőzsdén az Alibaba IPO-ja óta, a Didi 4,4 milliárd dollár forrást vont be a tőzsdei bevezetés során, a vállalat piaci kapitalizációja a kibocsátáskor közel 68 milliárd dollár volt, amely azonban elmaradt a 100 milliárd dollár körüli piaci várakozástól.

A Didi részvényeit 14 dolláron bocsátották ki, az első kereskedési napon, múlt hét szerdán 16,65 dolláron indult a kereskedés, vagyis 19 százalékkal magasabban, mint a kibocsátási árfolyam, azután viszont masszív profitrealizálás indult, nap végére a kibocsátási ár közelébe, 14,14 dollárig esett az árfolyam, hogy onnan csütörtökön egészen 16,9 dollárig emelkedjen, majd pénteken egészen 14,6 dollárig essen. A múlt hetet 15,53 dolláron fejezte be a papír, ami még mindig 11 százalékkal magasabb, mint a kibocsátási ár.

Az elmúlt órák bejelentései nem csak a Didi árfolyamgrafikonján hagytak mély nyomokat. A japán SoftBank részvényárfolyama - amelynek Vision Fundja a Didi egyik nagybefektetője - 5,4 százalékot esett, az Alibaba és a Tencent árfolyama 2,9 illetve 3,7 százalékot esett Hongkongban.

