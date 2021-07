Donald Trumpot kitiltották a Facebookról, most bepereli Mark Zuckerberget

Donald Trump azt tervezi, hogy ma csoportos keresetet jelent be a Facebook vezérigazgatója, Mark Zuckerberg és a Twitter vezérigazgatója, Jack Dorsey ellen, tudta meg az Axios.

Donald Trump évek óta folytat harcot a Twitterrel és a Facebookkal a szólásszabadságról és a cenzúráról, ennek egyik fontos állomása volt az, amikor teljesen kitiltották a Twitterről, és további két évre kitiltották a Facebookról. A csata következő állomása most jöhet, ugyanis az Axion úgy tudja, hogy

Donald Trump a tervek szerint ma délelőtt 11 órakor sajtótájékoztatón tesz bejelentést.

Trump jogi erőfeszítéseit az America First Policy Institute támogatja, egy nonprofit szervezet, amely Trump politikájának állandósítására összpontosít. A csoport elnök-vezérigazgatója és igazgatótanácsi elnöke, Linda McMahon és Brooke Rollins, Trump korábbi tisztviselői elkísérik őt a bejelentés során.A csoportos keresetek lehetővé tennék számára, hogy beperelje a két tech-vezérigazgatót egy szélesebb csoport nevében, akiket szerinte cenzúrázott az elfogult politika.

Trump és más konzervatív kritikusok eddig nem mutattak be semmilyen érdemi bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy bármelyik platform politikája vagy annak végrehajtása során elfogult lenne a konzervatívokkal szemben.

Az elnök és szövetségesei többször is cenzúraként bírálták a tiltásokat. A techóriások azzal érvelnek, hogy azokat biztonsági okokból vezették be a januári Capitolium ostroma után. Trump már elnöksége alatt is megpróbálta célba venni mind a vezérigazgatókat, mind a techcégeket. 2020-ban aláírta azt a végrehajtási rendeletet, amelynek célja az volt, hogy korlátozza a közösségi médiavállalatoknak a felhasználók által a platformjukon közzétett tartalmakért való felelősségre vonástól megóvó jogi védelmet, Joe Biden azonban májusban visszavonta ezt a rendeletet.

(Axios)

Címlapkép: Eva Marie Uzcategui/Getty Images