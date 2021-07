Bemondta a guru, mikor kell elkezdeni részvényeket venni

Jim Cramer, a CNBC megmondóembere szerint a Wall Street spekulatív örömmámora a végéhez közeledik, a tőzsdéken rövidesen elérhetjük a mélypontot és ez lehetőséget adhat majd arra, hogy új pozíciókat nyissanak a befektetők a megütött szektorok vállalatainak részvényeiben. Cramer mindemellett az olajár csökkenésének is megtalálta a pozitív oldalát.

Meg fognak törni a spekulánsok

Bár a Wall Streeten eluralkodott a féktelen spekuláció, a piaci eufória a végéhez közeledik

- jelentette ki Jim Cramer, a CNBC megmondóembere, miután tegnap komoly esést szenvedtek el a tengerentúli és az európai részvényindexek is.

Amint a spekulánsok eltűnnek a képből és a már eddig is hatalmasat esett részvények elkezdenek ralizni, akkor találhatjuk meg a mélypontot, ahol már érdemes kereskedni

- vélekedett a Mad Money műsorvezetője. "Közel vagyunk, de a spekulánsok még nem törtek meg teljesen", tette hozzá a guru.

Tegnap a Dow Jones több, mint 700 pontos zuhanással, 2,1 százalékos mínuszban zárta a napot, ezzel október óta a legrosszabb napi teljesítményt produkálva, érdekesség még, hogy az indexben található 30 részvény közül egynek sem sikerült tegnap feljebb kerülnie. Mindemellett az S&P 500 és a Nasdaq is komoly esést élt át.

Az események tükrében Cramer azt javasolta, hogy a befektetők kezdjék el keresni a vételi lehetőségeket azokban a részvényekben, amelyek már legalább 10-20 százalékos visszaesést szenvedtek el. Azt is javasolta a guru, hogy a befektetők vegyék be legalább egy nagybank részvényét a portfóliójukba, miután a szektort a kifejezetten erős második negyedéves jelentések ellenére is megütötték tegnap.

A vasúti cégek, a Boeing kivételével a repülőgépipar ... és az infrastruktúrához köthető vállalatok részvényei mind érdekesek lehetnek itt lent

- éppen azért, mert komoly árfolyamzuhanást szenvedtek el, vélekedett Cramer.

Nem baj, hogy esik az olaj ára

Cramer mindezek mellett rámutatott a hétvégén kötött olajüzlet pozitív vonatkozásaira. A guru szerint az OPEC tagok megállapodásának köszönhetően - miszerint augusztustól kezdve minden hónapban napi 400 ezer hordóval emelkedhet a termelés volumene egészen addig, amíg a korábbi megszorításokat teljesen ki nem vezetik várhatóan 2022 szeptemberéig - a spekuláció az olajban drámaian lelassult.

Az alku nélkül Cramer előrejelzése szerint az olaj ára akár 100 dollárra is emelkedhetett volna hordónként. A tegnapi komoly beszakadás után jelenleg a Brent ára hordónként 68,9 dolláron áll, míg a WTI típus 67 dolláron - ezzel együtt is idén már közel 40 százalékot raiztak a jegyzések.

A nyersolaj árfolyamának összeomlása valójában jó hír a szélesebb piac számára... ez alacsonyabb költségeket jelent mindenkinek

- fogalmazott Cramer. Ráadásul a guru szerint ezeken a szinteken néhány "jobb olajcég túl jó ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk, mint például a Chevron a maga 5,6 százalékos osztalékával."

Címlapkép: John Lamparski/Getty Images