Fordulat a tőzsdéken, újra a vevők diktálnak

Az S&P 500 értéke 1,6, a Dow Jones értéke 1,8 százalékot emelkedett ma a tegnapi esés után. Az emelkedésből minden szektor kiveszi a részét.

A részvénypiaccal szemben a kriptovaluták piacán továbbra is rossz a hangulat, a bitcoin árfolyama 3 százalékos mínuszban továbbra is 30 ezer dollár alatt áll, lefelé húzva a kisebb kapitalizációjú kriptovaluták árfolyamát is.