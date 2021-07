Musk már megint felbeszélte a bitcoint

Mint ismert, még májusban egy twitteres posztban a környezetvédelmi aggályokra hivatkozott Elon Musk és úgy fogalmazott a cégvezér, hogy a Tesla "aggódik a fosszilis tüzelőanyagok gyorsan növekvő használata miatt, ami szükséges a bitcoin bányászathoz és a tranzakciókhoz". Külön kiemelte akkor a guru a szént, amelynek a legrosszabb a kibocsátása minden üzemanyag közül.

A Tesla cégvezére akkor elmondta, hogy a vállalat nem fog bitcoint eladni, és szándékában áll a tranzakciókra használni azt, amint a bányászat átáll fenntarthatóbb energiára.

Ezt követően szűk egy hónapon belül jött egy kisebb pálfordulás, Musk júniusi tweetje alapján ugyanis az elektromosautó-gyártó újra engedélyezni fogja a bitcoin-tranzakciókat, ha a bányászok ésszerű, közel 50 százalékban tiszta energia felhasználásával hozzák létre a kriptovalutát.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.