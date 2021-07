Valami kezd nagyon elromlani a tőzsdéken, itt az újabb figyelmeztető jel

A technikai elemzés nemcsak az egyedi részvények keresletének és kínálatának az elemzéséről szól, hanem a piaci indikátorok révén részvény-, szektor- vagy ország- és régiós indexek vizsgálatára is van lehetőség. Ezeknek azért van jelentősége, mert a papírok oroszlánrésze kisebb-nagyobb mértékben követi a trendet, ezért ha a piac belseje romlik és szélessége beszűkül, az mindenki számára veszélyt jelent. Most éppen ez zajlik le, de egyelőre még nem lehet megmondani, hogy mindez szezonális jellegű, vagy érdemi problémákat jelent.

A Bullish Percent Indexek (BPI) az úgynevezett O-X, vagy eredeti nevükön P&F diagramokon alapulnak, amelyek az időt nem lineárisan mutatják a grafikonon, hanem attól függően kerül fel új jelzés, hogy mennyire szignifikáns mértékű árfolyammozgás történt. A BPI-k egyes meghatározott részvénykör esetén nézik meg azt, hogy arányaiban hány olyan papír van, amely legutoljára vételi jelzést adott. Azt, hogy az O-X diagram és a BPI pontosan miként működik, ebben a cikkben írtunk részletesen.

Általánosságban azt lehet mondani, hogy minden piac és index BPI-je érdemben romlott az elmúlt hetekben. Ennek két oka van: egyrészt a nyári szezonban a kisebb aktivitás miatt egy-egy korrekció után lassabban találhatnak magukra a papírok és nem futnak ki új csúcsra. Ez még nem jelet trendfordulót az esetükben, de a tendencia gyengülésére még a szezonális jelleget figyelembe véve is utalnak. A második ok adott esetben még inkább negatív következtetések levonását hozhatja magával: jónéhány részvény elindult lefelé. A BPI-knek nem tartozik a funkciói közé, hogy a különbségeket megtalálja, de bármelyik is igaz, az mindenképpen jelzi, hogy

kevésbé erős a piaci trend az utóbbi hetekben, mint a megelőző időszakban.

NYSE

A konzervatívabb, inkább értékalapon megítélt részvényekből álló New York Stock Exchange BPI-je július folyamán meredeken zuhant és 50% közelébe esett. Ez azt jelenti, hogy mostanra már csak az itt található papírok alig több mint fele tudott új érdemi lokális csúcsot kialakítani vagy fenntartani, így legjobb esetben is a piac fele viszi a hátán az indexeket. Idén nem láttunk még ilyen alacsony értékeket, de ez még nem is a világ vége. Amikor például a koronavírus első hulláma lecsapott, sokkal lejjebb is járt ez a mutató.

Nasdaq Composite

A helyzet az inkább technológiai részvényeknek otthonául szolgáló Nasdaq-on is hasonló, itt az index még be is nézett 50% alá az elmúlt napokban. Pánikra azért még ez sem ad okot, tavaly ősszel már volt egy olyan pont, ahol éppen 45%-ról pattant vissza az ide tartozó BPI, és a 2009 utáni mega-trend korábbi szakaszaiban is elmuzsikált ennél akár tartósan alacsonyabb szinteken is.

Nasdaq 100

Egy kicsit jobban ráközelítve a Nasdaq egyik, de mindenképpen legnagyobb és legfontosabb szeletére egy kicsit jobb képet kapunk. A technológia nagyágyúinak a többsége egyelőre tiszte emelkedő trendben van, az indexekre ránézve is látszik, hogy ők jelentik a bikapiac egyik motorját. Feltűnő lehet, hogy ennél a mutatónál a szélső értékek még a legerősebb trend idején is hiányoznak. Ennek oka inkább technikai jellegű: a viszonylag kevés számú, száz darab papír között egyedi esetek miatt mindig akad 5-10, amelyik éppen nincs formában. Ennek tudatában a mostani érték egyáltalán nem számít alacsonynak egy emelkedő trendben. Persze ha intézményi oldalról megnőnek a kérdőjelek a nagy tech vállalatok árazásai kapcsán, akkor itt is komoly gondok lehetnek, amik átszivárognak a teljes piacra. Egyelőre azonban ez még csak nagyon mérsékelt szinten jelent meg.

S&P 500

Ha már a nagy kapitalizációra fókuszáltunk, érdemes ezt a teljes amerikai piac tekintetében megvizsgálni. Az itteni BPI 56%-on áll, ami valahol a szélesebb piaci indexek és a nagy technológiai cégek között áll. Bár a számok nem térnek el jelentős mértékben, ebből azt az óvatos következtetést lehet levonni, hogy

a bizalom- vagy legalábbis lendületvesztés inkább a kisebb cégeknél jellemző, és a technológiának is van némi előnye.

Ezt a helyzetet a főbb indexek klasszikus technikai elemzése is alátámasztja.

S&P 100

A kapitalizáció mentén lévő törésvonalakra szintén rámutat, hogy ha a legnagyobb és legfontosabbnak titulált 100 papír esetén nézzük meg a BPI-t, függetlenül attól hogy mely tőzsdéken kereskednek velük hivatalosan. Itt a mutató már 71%-nál van, ami ugyan szintén a 2021-es év alacsonyabb tartományaiban van és szintén érdemben csökkent az utóbbi hetekben, de ez még bőven biztonságosnak tekinthető, és egyelőre messze elmarad akár az idei, akár a hosszútávú trend minimumaitól.

Összességében elmondható, hogy az emelkedő trend gyengül, de létezik és ha nincs is erős vételi nyomás a részvények legalább felében, az eséseket azért még megveszik. Ráadásul a piac egészségesebbik fele a nagyobb részvényeknél van, amelyek értéküknél fogva nagyobb hatást gyakorolnak a befektetők portfolióinak értékére.

A kockázatot azonban mindenképpen növeli, hogy a trendnek kevesebb papírra kell támaszkodnia, hiszen ha ezekről érkezik rossz hír, az gyorsan magával ránthatja a többi részvényt is.

Ha a nyári szezon után sem jelennek meg a vevők a piacon nagy számban, az addigra már majdnem másfél éves, jó ideig bivalyerős trendnek addig soha nem látott kihívásokkal kell majd szembenéznie.

Kérjük, hogy a technikai elemzés értelmezéséhez olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images