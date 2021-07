Eurizon: rekordok követik egymást Amerikában

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"Az NBER (National Bureau of Economic Research) július 19-én jelentette, hogy 2020 áprilisában ért véget az USA legutóbbi recessziós időszaka, ami így összesen két hónapot tartott, és a 170 éves adatsor alapján az USA történetének legrövidebb recessziós időszaka lett. Emlékeztetőül érdemes megemlíteni, hogy ez a „rekord” pont egy másik „rekordot”, a tíz és fél évig tartó, leghosszabbnak számító gazdasági expanziót követte az USA-ban. Ez a két adat/tény látványos bizonyítéka annak, hogy a jelenkori, összehangolt és rendkívül nagy gazdasági ösztönző csomagok milyen rekordok elérését segítik elő.

A vezető tőzsdeindexek is rekordokat döntögetnek annak ellenére, hogy a FED azután, hogy a dot plot-ban 2023-ig két kamatemelést jelzett, bejelentette azt is, hogy a következő ülésén már a tapering is szóba fog kerülni. Ez, a szintén „történelmileg” magas júniusi inflációs számok tükrében nem okozott nagy meglepetést, mivel nem nagyon volt más választása a FED-nek a hitelesség és az adatok kényszerében (az 5,4%-os infláció 13 éves, míg a 4,5%-os maginfláció 30 éves csúcs).

Az elmúlt időszak kockázatkerülését és bizonytalanságát így nem is annyira a FED, hanem a Covid-19 egyre jobban terjedő delta variánsa okozta. Egyre inkább tűnik úgy, hogy a befektetők azzal szembesülnek, hogy a korlátozások átoltottságtól függetlenül a mindennapok részei maradnak, a teljes normalitás visszaállása és szcenáriója egyelőre várat magára. A járványkezelés és így a „normalitástól” való távolság is eltérő lehet azonban a különböző országokban. Ausztrália van talán a legszigorúbb állásponton azzal, hogy bármilyen kis esetszámnál, de növekedés esetén a teljes karantént alkalmazza az érintett régiókban. Ausztrália legfrissebb, 45,2-es kompozit PMI adata (56,7 volt a megelőző hónapban) mindent elmond ennek gazdasági hatásairól. Anglia lehet egy olyan viszonyítási pont azonban, amit érdemes figyelnie mind a tőkepiacnak, mind a járványt kezelő kormányoknak. Július 19-én annak ellenére teljesen feloldották a korábbi korlátozásokat Angliában, hogy az esetszámok (főleg a részben hazai rendezésű foci EB után) a márciusi szintekre nőttek, és a delta variáns lett a legelterjedtebb, miközben a második oltást már a lakosság közel kétharmada megkapta. Jó hír, hogy azóta megállt az esetszámok növekedése, a kórházban ápoltak és a halálozási arány is sokkal kedvezőbb, mint korábban ilyen esetszámoknál volt. Ha továbbra is így marad, bizakodhatunk, hogy egy megfelelő átoltottság esetén megközelíthető a várt és vágyott normalitás. Ha megnézzük a fejlett térség főbb régióit, ahol a nyitás dominál ugyan, de a korlátozások bizonyos szintje is megmaradt, az optimizmus a mostani alapokon tovább erősödhet az angol „modell” működőképessége esetén. Az euróövezet júliusi kompozit PMI adata ugyanis 60,6 ponton, 21 éves csúcson, míg a német júliusi kompozit PMI 62,5 ponton áll (ami szintén történelmi magasságban van, vagyis rekord), és az USA-ban is 59,7 ez a mutató, vagyis jelentős az aktivitás ezekben a régiókban annak ellenére, hogy nincs teljes nyitás, és fenyeget a delta variáns.

A delta variáns és a teljes nyitás elmaradásától való félelem okozta kockázatkerülés július közepén megállt a második negyedéves jelentési szezonban megjelent kedvező eredmények miatt. Az impozáns hangulati indexek (PMI) után tehát a vállalati eredményszámok is megnyugtatták a piaci szereplőket.

A két legnagyobb kockázat az év hátralévő részében azonban ugyanaz marad, mint az előző hónapban volt: az infláció, illetve a delta variáns miatti korlátozásoktól való félelem. A kettőnek ki kéne zárnia egymást, így gyakorlatilag a várva várt FED lépések is azt fogják mutatni, hogy melyiket tartja végső soron nagyobb kockázatnak a monetáris hatóság. Még egy fontos elem ezekkel a kockázatokkal kapcsolatban, hogy ezek az év korábbi időszakaival ellentétben már nem potenciális, hanem valós és látható kockázatok, így taktikai szinten csökkentjük a kockázatot a portfólióban (részvénysúlyok csökkennek a pénzpiaci/cash súllyal szemben) – stratégiai várakozásunk nem változott – az augusztusi nyaralási/tőkepiaci holt szezon előtt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.