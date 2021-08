Libikókán üldögélnek a forint befektetői

A forint továbbra is nagy bizonytalanságban tartja a piaci szereplőket. A hazai fizetőeszköz árfolyama idén megélénkült, ahogyan az inflációs félelmek, és idővel egyre nyíltabban kommunikált, majd meg is tett kamatemelés egy egészen új ciklust indított el a forint kereskedésében is. A befektetők, spekulánsok azonban ez utóbbit már beárazták, ezért a gyengébb ellenállás felé fordulva a magyar deviza ismét gyengülni kezdett. Mindez egy libikóka mozgására hasonlít, de a technikai elemzés szemszögéből szó sincs sávos kereskedésről, ami még inkább kiszámíthatatlanabbá teszi a forint árfolyamának alakulását. Bár egyértelmű trend és irány nincs közép-, illetve hosszútávon, mégis vannak fontos támasz- és ellenállás szintek, amelyek segítséget nyújthatnak a pozíciók kialakításához, illetve ezek kockázatkezeléséhez.

Vannak helyzetek, amikor egy elemző is széttárja a kezét. Ilyen mostanában a forint és annak technikai analízise. Egy dinamikus, nem lineáris rendszerben nincsenek márványba vésett előrejelzések, de idén a hazai fizetőeszközben két olyan helyzet is volt, amelyik egyértelmű, vagy legalábbis nagyon jó esélyű iránynak tűnt. Végül mindkét irányban eltűnt a lendület és a forint mint egy libikóka, átlendült a másik oldalra. Mégsem tűnt sávos, oldalazó kereskedésnek az, ami a forint piacán zajlott, legalábbis a technikai elemzés több oldalról is valós trendeket mutatott.

Ilyen esetekben jó szolgálatot tehetne a relatív erő vizsgálata. A részvénypiacon ez meglehetősen könnyű feladat, hiszen itt számos régió, tőzsde, szektor és azon belül is ágazat található, amelyeknek mindegyikében van jó pár vállalat, amelyek papírjainak teljesítménye egymással összehasonlítható, több dimenzióban és szinten is. A forint esetén viszont már sokkal kevesebb összehasonlítási lehetőség adódik. A környezetünkben lévő országok szinte már mind csatlakoztak az eurozónához, vagy annak előszobájához az ERM-II-höz, esetleg árfolyamukat de facto az Unió szinte mindenhol elfogadott fizetőeszközéhez kapcsolják. Sőt, még olyan ország is akad, amelyik anélkül használja az eurót egyfajta hazai devizaként, hogy az Eurozóna, vagy akár az Európai Unió tagja lenne.

A forint a cseh koronával, illetve a lengyel zloty-val egyedül maradt, szinte a senkiföldjén. Ez a három deviza sokkal kevésbé kiszámíthatóan lebeg, mint bármi más a környéken.

Az ebből fakadó nagy bizonytalanság sok problémát, fejfájást és kárt okoz a hazai gazdaság szereplőinek,

legyen szó export és import cégekről, szállítmányozó vállalkozásokról, vagy akár külföldre látogató turistákról. A makrokörnyezet gyors változása, és a monetáris politika - más szempontból hasznos - helyzetfelismerése pedig rövid távon tovább nehezíti az elemzésekben szereplő forgatókönyvek kimenetelének becslését.

Tavasz elején a hazai deviza árfolyama egy emelkedő háromszögben gyengülgetett és az alacsony kamatok, illetve ezzel összefüggésben az exportorientált gazdaságpolitika miatt már kész volt a kitörésre. A növekvő infláció azonban egyre komolyabb nyomást gyakorolt a kamatemelés lehetőségére. Ezt még csak meg sem kellett tennie a Monetáris Tanácsnak, egyfajta verbális intervencióval is el tudták érni a forint gyors erősödését. Így a hazai fizetőeszköz a háromszögből annak kevésbé jellemző oldalán tört ki, pontosabban lefelé. Ezt megerősítő középtávú japán gyertya formáció is megjelent a grafikonon.

Innentől már evidens volt, hogy a kamatemelés is hamarosan bekövetkezik, és ezt beárazta a piac, így amikor ez meg is történt, már nem volt meglepetés. A

piaci szereplők ezért részben már zárták a pozícióikat, részben pedig ennél nagyobb löketre vártak, ami ismét megnyitotta az utat a gyengülés felé: a libikóka elindult a másik irányban.

Az azonban, hogy a forint stakeholder-ei egy mérleghintán üldögélnek, még nem jelenti azt, hogy sávos kereskedés történne. A magyar deviza mindkét irányban új hosszabb távú csúcs-, illetve mélypontot tudott kialakítani márciusban és júniusban egyaránt.

Az árfolyam most egy közepes erősségű támasznál jár, de mindkét irányban találhatóak néhány forintra fontos szintek, amelyek megállót jelentenek, illetve ellenirányú árnyékok megjelenése esetén könnyen rövidtávú fordulópontokká is alakulhatnak. A volatilitás ciklikus jellege alapján a hónap folyamán még egy nagyobb hullámra van jó esély, így ezek érintése ebből a szempontból is valószínű. Augusztus második felében - ha nincs komoly meglepetés a makroadatokban - már inkább a pihenésről szólhat. Azt, hogy még rövidtávon sincs világos irány, az itt elég jól működő RSI is megerősíti, amely abszolút semleges zónában tartózkodik.

A lokális csúcsokon lévő nagy felső árnyékok egy árnyalatnyival mégis inkább az árfolyam csökkenésére utalnak, hiszen ez jelzi, hogy a piaci szereplők az emelkedéseket nem további vételekre, hanem gyors profit realizálásokra, sőt short pozíciók nyitására használják fel.

Támaszok: 355,70; 350,50; 345,00

Ellenállás: 362,00; 369,00

Kockázat: 28,7 (alacsony)

Értékelés: 41,3 (semleges)

