Miközben mindenki az inflációtól fél, ezek a magyar alapok sokat kerestek rajta

Érdemes volt idén eddig nagyobb kockázatot vállalni, aki részvény, nyersanyagalapba fektetett, közel 20% vagy a feletti hozamnak is örülhet. Különösen az járt jól eddig, aki bízott abban, hogy meglódulnak a nyersanyagalapok az inflációs félelmek hatására. A legnagyobb lakossági, forintos alapok hozama egyelőre nem ilyen meggyőző, de azért ott is vannak szépen teljesítők. Az OTP Supra azonban tovább gyengélkedik, az alap árfolyama a tavaly tavasszal látott alacsony szintnél jár.

A vezető tőzsdeindexek rekordokat döntögetnek annak ellenére, hogy a Fed azután, hogy a dot plot-ban 2023-ig két kamatemelést jelzett, bejelentette azt is, hogy a következő ülésén már a tapering is szóba fog kerülni. Az elmúlt időszak kockázatkerülését és bizonytalanságát így nem is annyira a Fed, hanem a Covid-19 egyre jobban terjedő delta variánsa okozta. Egyre inkább tűnik úgy, hogy a befektetők azzal szembesülnek, hogy a korlátozások átoltottságtól függetlenül a mindennapok részei maradnak, a teljes normalitás visszaállása és szcenáriója egyelőre várat magára – írták legutóbbi havi portfólió-ajánlójukban a magyar portfóliómenedzserek.

Hét hónap távlatából a legnagyobb, forintos lakossági alapok közül

a K&H válogatott 3. vegyes alap emelkedik ki, amely idén eddig 8,1%-ot hozott befektetőinek.

emelkedik ki, amely idén eddig 8,1%-ot hozott befektetőinek. A második a sorban a K&H válogatott 2. alap 2,3%-kal,

alap 2,3%-kal, a harmadik legjobb hozam a listán pedig az MPT Ingatlan A sorozathoz kötődik 1,9%-kal.

A kezelt vagyon alapján a legnagyobbnak számító forintos sorozatok hozama tehát jócskán elmarad a jelenleg legmagasabb teljesítményt nyújtó alapokétól.

A legnagyobb forintos sorozatok között továbbra is az OTP Supra teljesít a leggyengébben idén, augusztus elejével bezárólag az alap már 13,5%-os veszteségben van, tehát továbbra sem sikerült visszakapaszkodnia a tavalyi csúnya bukó után, sőt, tovább növeli a veszteségeket.

Ahogy arról többször is írtunk már, az OTP Supra olajügyleteken szenvedett el jelentős veszteséget tavaly tavasszal, amikor a fekete arany árfolyama összeomlott a koronavírus és az orosz-szaúdi olajvita együttes fennállásakor, az alapkezelő aztán kitárazott az olajból és más eszközökkel kezdett el kereskedni. Idén februárban a portfóliómemendzser ismét megpróbálkozott olaj short pozícióval, de nem jött be a befektetés az akkori havi hírlevél tájékoztatása szerint, az alap árfolyama jelenleg közel olyan alacsony szinten van, mint tavaly tavasszal.

A friss tájékoztató szerint júniusban is az olaj shortolásával próbálkozott az alap, de a Brent és a WTI emelkedése miatt ezt újfent nem sikerült megfogni. Csökkentette az árfolyamot a részvénypiacon elért veszteség is, mivel az európai részvényindexek árfolyamának emelkedését meghaladta az amerikai részvénypiaci shortokon elszenvedett veszteség. A havi hírlevél kitér arra is, hogy a kötvénypozíciók jól teljesítettek, a devizapozíciók pedig semlegesen.

Érdemes egy pillantást vetni 2021 eddigi nyerteseire is.

Az idén eddig legjobban teljesítő forintos, lakossági alapok között sok olyan alapot is találni, amelyek tavaly jókora mínuszban zártak.

Míg tavaly gyengélkedtek a nyersanyagpiaci alapok, idén az inflációs félelmek miatt ezek vannak a legjobban teljesítők között eddig.

Az első helyen augusztus elejével bezárólag

a Raiffeisen Nyersanyag A sorozata végzett 30%-os hozammal .

. A második helyre a CIB Nyersanyag került fel idei eddigi 27,1%-os teljesítményével.

került fel idei eddigi teljesítményével. A harmadik helyre az OTP Orosz Részvény A sorozata fért fel 25,1%-os hozammal,

de a tizes listán végig szép hozamokkal találkozni és kivétel nélkül csak részvény, árupiaci és abszolút hozamú alapok alkotják.

Érdemes kiemelni azt is, hogy új erőre kaptak az orosz piacra befektető részvényalapok is, a jól teljesítő tőzsdéknek köszönhetően a fejlett piaci és a régiós alapok között is szép hozamokkal találkozhatunk.

Sajnos vannak olyan alapok, amelyeknek nem sikerült olyan jól eddig az év, ezek között sok olyat találni, amelyek tavaly mentek nagyot. Idén eddig az Aegon IstanBull alap A sorozata teljesít a forintos lakossági sorozatok között a legrosszabbul mínusz 16,7%-kal, de nem sokkal marad le mögötte az OTP Török Részvény A sorozata sem 15,7%-os mínusszal. A török alapok gyenge teljesítménye mögött Erdogan pár hónappal ezelőtti ámokfutása húzódik, a nemzetközi befektetői piac nem nézte jó szemmel, hogy a török elnök kirúgta az akkori jegybankelnököt és közeli emberét tette a helyére, ráadásul azóta további személyi cseréket is végrehajtott a jegybankban.

Ha jól megnézzük a listát, láthatjuk, hogy több abszolút hozamú, illetve árupiaci alap is szerepel rajta, utóbbiak kivétel nélkül aranyba fektető alapok:

Címlapkép: Getty Images