Több mint 300 pontot esett a Dow

A gyorséttermek részvényárfolyama az elmúlt hetekben hatalmas emelkedésen van túl, ezzel párhuzamosan rengeteg tőke áramlott az ágazatba, intézményi szinten is. A technikai elemzés szemszögéből nézve azonban jelentős túlvettség is kialakult a piacukon, ráadásul mostanra vélhetően sok rövid távú spekuláns egyenlegén látható nagy profit, amit előbb vagy utóbb realizálni szeretnének. A következő napokban és hetekben kiderül, hogy a két hatás milyen irányban viszi tovább az árfolyamokat. A középtávú kép azonban továbbra is biztatónak tűnik.