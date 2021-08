Az Ethereum útja a világuralom felé - Kétszer annyit is érhet a Bitcoin nagy kihívója

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A bitcoint szinte már mindenki ismeri, a dogecoinról Elon Musknak hála szintén rengeteget hallottunk, de az ethereum a mainstream médiában sokkal kevesebb figyelmet kap, pedig technológiáját tekintve jóval izgalmasabb és több lehetőséget rejt, mint az előbb említett társai. A Vineyard Holdings alapkezelő részletes prezentációval jelentkezett az Ethereumról szóló legfontosabb tudnivalókról. Az anyag egyik legfontosabb megállapítása, hogy az ethereum jelenlegi árfolyamában az Ethereum hálózat jelenlegi tudása és a jövőbeli szolgáltatások egy részének az értéke van beárazva. Az alapkezelő szerint, ha az Ethereum olyan fontos piacokat is meg tudna hódítani, mint az e-kereskedelem, az online videójátékok, az online fizetési rendszerek, vagy akár a zeneipar, akkor akár kétszer annyit is érhet, mint most.