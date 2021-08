Portfolio Cikk mentése Megosztás

Továbbra is javuló tendenciát mutatnak a Waberer's pénzügyi eredményei, a második negyedévben a vállalat lényegében minden fontosabb soron növekedésről számolt be a tavalyi év azonos időszakához képest, bár ez részben a bázishatásnak betudható, hiszen a tavalyi második negyedévben már erősen éreztette a hatását a pandémia. Mindemellett viszont az idei első negyedévhez képest is tovább nőtt a cég, miközben a profit 2017 óta nem látott szintre ugrott, tehát láthatóan jól muzsikál az új üzleti modell.