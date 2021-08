Elfogyott a lendület a magyar tőzsdén

Történetének legjobb negyedéves eredményét érte el a Mol, amely már csak azért sem kis teljesítmény, hiszen egy éve még mindenki az olajtársaságokat temette. Már az előző negyedévben is megmutatta oroszlánkörmeit a cégcsoport, de a rakétákat csak most gyújtották be igazán. A társaság ismét szinte minden fontosabb soron verte az elemzői várakozásokat, de ami igazán figyelemreméltó az az, hogy már a koronavírus-járvány előtti szintek felett járnak az eredmények. A fogyasztói szolgáltatások minden idők legjobb második negyedéves EBITDA-ját szállította, a kutatás-termelés 2013, a finomítás-kereskedelem pedig 2015 óta nem volt ilyen jó. Mindennek köszönhetően jelentősen nőtt a szabad készpénzáram és a menedzsment a 2021-es EBITDA célkitűzéseket is alaposan megemelte. Természetesen nehéz megmondani, hogy merre futhat majd ki a delta variáns és a koronavírus új hulláma, de az látszik, hogy a Molt nem kell félteni.