  • Megjelenítés
Bod Péter Ákos: az árrésstop hosszabb távon még emelheti is az árszintet
Podcast

Bod Péter Ákos: az árrésstop hosszabb távon még emelheti is az árszintet

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a kormányzat piaci folyamatokba való beavatkozásának hatásait elemeztük annak apropóján, hogy nyár végén nem vezették ki az árrésstopot, hanem november végéig meghosszabbították az intézkedést. Vendégünk Bod Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt. A második blokkban a második negyedéves GDP-adatról kérdeztük Madár Istvánt, a Portfolio vezető makroelemzőjét, ugyanis a KSH közzétette a részletes adatokat, amelyekből kiderült a növekedés háttere.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
Vegye meg jegyét az ősz gazdasági csúcskonferenciájára!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Intervenció - (01:30)
  • GDP-adat - (15:30)
Bod Péter Ákos
Budapesti Corvinus Egyetem, MTA doktora, egyetemi tanár
Bod Péter Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora. 1975-ben szerzett közgazdasági diplomát Budapesten, kutatóintézeti munkát végzett, hazai és külföldi egyetemeken oktatott 1
Tovább
Bod Péter Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora. 1975-ben szerzett közgazdasági diplomát Budapesten, kutatóintézeti munkát végzett, hazai és külföldi egyetemeken oktatott 1 Tovább

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility