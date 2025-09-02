Összecsapnak az AI-chatbotok: most kiderül, melyikük tudja a legjobb hozamot elérni

  • Megjelenítés
 
Senkinek nem kell bemutatni az AI-chatbotok utóbbi években végbement, elképesztő sebességű fejlődését: a tartalomgeneráló mesterséges intelligencia alkalmazásokat már százmilliók használják heti szinten akár a munkájuk hatékonyságának növelése, akár tudományos kutatás vagy szórakozás céljából. Az AI-chatbotoknak a befektetési stratégiaalkotásról is megvan a maguk elképzelése, ami – egységes keretek közé szorítva – felettébb izgalmas és pénzben mérhető versenyzést tesz lehetővé az egyes modellek között. Mutatjuk, mit kezdenének a legnépszerűbb chatbotok egy rájuk bízott, 25 ezer eurós (kb. 10 millió forintos) befektetési portfólióval, ha azt a feladatot kapják, hogy észszerű kockázatvállalás mellett minél magasabb hozamot érjenek el.
A cikk csupán befektetői érdeklődés által vezérelve készült, semmiképpen nem ajánlott vakon követni akár az AI-chatbotok által írt, akár más online információforrásból származó befektetési stratégiát. A felelős befektetési döntéshozatal elengedhetetlen része az egyéni élethelyzet mérlegelése, különös tekintettel az egyéni kockázattűrésre.

Milyen feladatot kellett megoldaniuk az AI-chatbotoknak?

A befektetési versenyt a legnépszerűbb, egyúttal legjobban működő mesterséges intelligencia alkalmazások között bonyolítottuk le, feltéve, hogy a szabályok maradtéktalan betartásával képesek voltak megoldani a "promptban" (feladatleírásban) meghatározott feladatot.

Az AI-chatbotok az alábbi feladatot kapták:

