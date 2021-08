Ralizik a bitcoin, esik az olaj, bizonytalanság a tőzsdéken

Az utóbbi években a dohányvállalatok egyre nagyobb nyomás alatt állnak, hiszen minden fronton egyre többen törekednek arra, hogy a finoman szólva is egészségtelen és mélyen etikátlan jellegű termékkínálatuk korlátozásra, vagy akár teljes mértékben kivezetésre kerüljön. Ezek a cégek egy ideje stratégiát váltottak, és már meg sem próbálnak védekezni. Ehelyett azt ígérik, hogy megváltoznak és hamarosan kizárólag füstmentes alternatívákat fognak nyújtani. Bár mindezt komoly PR hadjárattal tolják meg, így is valószínű, hogy nincs más választásuk: a stratégiaváltást teljes mértékben komolyan gondolják. Még akkor is, ha egyelőre a feltörekvő országok továbbra is tolják a cigaretta szekerét és a részvényesek a következő években még élvezik a függőség gyümölcseit. Ám a részvénypiac azt üzeni: az új korszakban nem vár rájuk fényes jövő.