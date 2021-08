Ebben a moziban már idén lehet bitcoinnal fizetni

A mozilánc-üzemeltető AMC Entertainment a második negyedéves eredmények közzététele után tegnap közölte, hogy az év végéig minden amerikai mozijában elkezdi elfogadni a bitcoint a mozijegyekért való fizetésnél. A negyedéves számok kifejezetten jól alakultak, a legtöbb tekintetben sikerült felülmúlni az elemzői várakozásokat. A cégvezér mindezek után úgy fogalmazott, hogy bár a vállalat előtt még komoly kihívások állnak, az AMC akár már a negyedik negyedévben is nyereséget tud majd termelni, amennyiben a hazai jegybevétel megfelelően alakul.

Adam Aron vezérigazgató a hétfői, negyedéves gyorsjelentést követő eredménybeszámoló során elmondta, hogy a mozilánc 2021 végére kiépíti a kriptovaluta fizetőeszközként való elfogadásához szükséges informatikai hátteret.

A lépés tulajdonképpen két erősen spekulatív jellegű tőzsdei "termék", a szélsőséges volatilitásáról ismert bitcoin és a kisbefektetők által pár hónapja felsztárolt mémrészvény, az AMC "házasságát" jelenti, wallstreetbetses körökben ennél fogva vélhetően nagyon is díjazhatják ezt a fejleményt - vélhetően ezért is ugrott több, mint 4 százalékot az AMC jegyzése a kereskedés utáni órákban, bár a remek teljesítmény a vártnál jobban alakuló negyedéves számokkal is magyarázható.

A fontosabb mutatók a következőképpen alakultak:

A második negyedévben az AMC nettó vesztesége 344 millió dollárra, azaz részvényenként 71 centre csökkent (EPS) az egy évvel ezelőtti 561,2 millió dolláros, azaz részvényenként 5,38 dolláros veszteségről. Az elemzők 91 cent részvényenkénti veszteséget vártak a cégtől, ehhez képest pozitív meglepetést hozott a jelentett eredmény.

A mozilánc 444,7 millió dolláros bevételről számolt be, ami magasabb az elemzők által várt 382,1 millió dollárnál.

A kilátásokkal kapcsolatban Adam Aron elárulta, hogy a vállalat megállapodást kötött a Warner Bros.-al arról, hogy a stúdió 2022-es szezonjának összes filmjét 45 napon keresztül fogják vetíteni az AMC mozikban. A Warner Bros. 2020 végén úgy döntött, hogy az összes 2021-es filmjét ugyanazon a napon mutatja be a mozikban és az HBO Max streaming szolgáltatásán keresztül - az exkluzív tartalom a tervek szerint segíthet az AMC-nek visszatérni a nyereségességhez.

A gyorsjelentés alapján a második negyedévben 22 millió vendég látogatta az AMC mozijait. Ez jelentős növekedés az első negyedévben a mozikba visszatért 7 millió vendéghez képest, de messze elmaradt a "normális", korábban megszokott értéktől. 2019 második negyedévében például az AMC 97 millió jegyet adott el, ami negyedéves rekordnak számított.

Június végén az AMC mind az 593 amerikai mozija nyitva állt a közönség előtt, a nemzetközi helyszínek közül pedig 335, ez mintegy 95 százalékos működést jelent.

Bár a moziüzemeltető vezérigazgatója figyelmeztetett, hogy a vállalat előtt még komoly kihívások állnak, az AMC akár már a negyedik negyedévben is nyereséget tud majd termelni, amennyiben a hazai (amerikai) jegybevétel eléri a legalább 5,2 milliárd dollárt.

Ami pedig az AMC részvényét illeti, a kifejezetten kétségbeejtő fundamentumok és makrokörnyezet, illetve rövid távú kilátások ellenére (vagyis paradox módon éppen ennek köszönhetően)

idén eddig egészen elképesztő, 1494 százalékos szárnyalást láthattunk a papírnál.

A robbanásszerű árfolyamemelkedést a május végén kezdődő, reddites kisbefektetők gerjesztette második short squeezenek köszönhettük leginkább, a kifejezetten rossz passzban lévő vállalat részvényeit ugyanis előszeretettel shortolták a hedge fundok, a kisbefektetők azonban "felvették a harcot" a fedezeti alapokkal, hogy "megmentsék" kedvenc moziláncukat. Akár elfogadjuk a narratívát akár nem, az mindenképpen tényként kezelendő, hogy eddig 2021 egyik legnagyobb sztárjáról beszélünk az AMC esetében, ahogy azt az árfolyamgrafikon is jól mutatja.

