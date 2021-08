2017 óta nem látott profitról tudott a napokban beszámolni a Waberer's a második negyedéves gyorsjelentésében, a vállalat lényegében minden fontosabb soron növekedésről számolt be a tavalyi év azonos időszakához képest. Emellett a Concorde is elkészítette elemzését a vállalat kilátásait illetően, amely alapján közel 15 százalékos felértékelődési potenciált állapítottak meg a részvénynél - a mai komoly ralival az árfolyam már valamennyire meg is közelítette a Concorde 2170 forintos célárát.