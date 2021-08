Stabil kihasználtság mellett megugró profit a Graphisoft Parknál

Közzétette legfrissebb számait a Graphisoft Park, az irodaterületek kihasználtsága az elmúlt negyedévekhez hasonlóan továbbra is 94 százalékon maradt, és a legtöbb mutatóban is ezt a fajta stabilitást lehet megfigyelni, hiszen a fontosabb sorokon a tavalyi év azonos időszakához hasonló számokat közölt a cég. Ahol látszott egy nagyobb ugrás az a profit volt, amely elsősorban annak volt betudható, hogy tavaly az osztalékfizetéshez kapcsolódóan egy jelentősebb egyszeri tétel húzta vissza az adózott eredményt. A kilátásokkal kapcsolatban a 2021. évi bérleti díjbevétel és nettó eredmény előrejelzését továbbra is fenntartja a menedzsment.