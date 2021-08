Mégsem szakít a kínai részvényekkel a sztárbefektető?

A 2020-as év sztárbefektetője, Cathie Wood szerint a kínai részvények értékeltsége egy ideig valószínűleg alacsony szinten maradhat, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen elzárkózna előlük a guru.

Pár hete egy befektetési szemináriumon Cathie Wood, az ARK vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy a kínai részvények esetében az egyre nyilvánvalóbb országkockázatot komolyan veszik a befektetők is, emiatt a viszonylag alacsony értékeltségek ellenére továbbra is komoly nyomás alatt lehetnek a papírok. Ennek kapcsán az Ark Invest tegnapi webinárján tette fel magának a kérdést a guru, hogy egyáltalán lehet-e, érdemes-e most Kínába fektetni?

Bár a cégvezér szerint a kifejezetten "nyomott", alacsony értékeltség és árazások kitarthatnak a jövőben, de Wood bízik abban, hogy a befektetési alapjával "találnak majd néhány nagyon érdekes vállalatot az innovációs területen," ezért továbbra is nyitott szemmel járnak, figyelik az esetleges kínai befektetési lehetőségeket.

Mint ismert, pár hete a kínai állam tech-szektor ellen indított hadjáratának apropóján az ARK Innovation ETF 25 millió dollár értékben adott el Tencent részvényeket, így a kínai internetes vállalatóriásban való részesedése a portfólió 0,1 százalékára csökkent.

A KÍNAI VÁLLALATOK SÚLYA EBBEN AZ ALAPBAN A FEBRUÁRI 8 SZÁZALÉKRÓL MOST KEVESEBB MINT 1 SZÁZALÉKRA ESETT,

illetve az ARK Next Generation Internet ETF-ben a kínai papírok súlya 2014 óta a legalacsonyabb a Bloomberg szerint. A zászlóshajónak számító Ark Innovation ETF egyébként idén korántsem teljesít olyan remekül, mint tavaly - jelenleg 2,4 százalékos a mínusz az alapnál, míg 2020-ban több, mint 150 százalékot tudott szárnyalni az ETF.

Címlapkép: Alex Flynn/Bloomberg via Getty Images