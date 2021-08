Új rekordok születtek az amerikai tőzsdéken

Ma reggel számoltunk be róla, hogy a valaha volt egyik legnagyobb értékű hacker támadás áldoztává vált a Poly Network, amelytől 180 milliárd forint értékű kriptovalutát loptak el. Most fordult áll be a sztoriban, hiszen a hacker azt mondta, hogy visszaadja az ellopott kriptopénzeket, és egy biztonságos multisig tárcát kért – írja a Cointelegraph.