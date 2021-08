Szükség van a tőzsdei vállalatok vezetésében női, kisebbségi és LMBTQ kvótákra?

A világ tőzsdéin a cégek nagyon nagy részében a társadalom többséghez tartozó férfiak ülnek az igazgatóságokban és még gyakrabban lesznek a vállalatok vezetői is. Ez még azokban az országokban is igaz, ahol legalább a látszat szintjén, de nagyon odafigyelnek az egyenlő esélyekre. Számos tanulmány bizonyította, hogy ha a vezetést mindkét nem tagjaival töltik fel, és a kisebbségek is helyet kapnak az asztalnál, az a diverzitás révén nemcsak nagyobb elégedettséget, hanem jobb pénzügyi döntéseket is hoz magával. A változás mégis csak lassan, vagy néhány helyen szinte egyáltalán nem zajlik le. Most a Nasdaq ezt egyfajta kvótarendszerrel szeretné megoldani, de kérdés, hogy ez valóban jó ötlet-e?

A hatvanas-hetvenes években a konzervatív, mélyen vallásos Alabama-ban senkinek sem volt könnyű felnőni, aki egy kicsit is kilógott a sorból. Főleg, ha egy baptista családba születik, amelyik csak nagyon kemény munkával volt képes a felszínen maradni. Egy fiatal srác azonban végigjárta az utat, szorgalmasan tanult, és a középiskolában második legjobb tanulóként végzett. Részt vett a közösségi eseményeken, az iskolai zenekarban, megbecsülést szerzett magának. Közben pedig mindenki elől el kellett titkolnia, hogy valójában meleg.

36 évvel később már a világ legnagyobb technológiai vállalatát vezette, és egyben

ő lett az első olyan vezérigazgató a legnagyobb 500 amerikai vállalat vezetői közül, aki nyilvánosan is bejelentette, hogy szexuális orientációját tekintve a kisebbséghez tartozik. Ő nem más, mint Tim Cook,

aki a legendás Steve Jobs halála előtt vette át a parancsnoki hidat az Apple-nél és egy még nagyobb, még sikeresebb vállalatot faragott belőle, pénzügyi értelemben mindenképpen, miközben nagyon sokat tett azért, hogy a cég egyre inkább a környezetbarát technológiák felé forduljon.

Tim Cook az Apple-nél sohasem titkolta, hogy meleg, de nem is verte nagydobra. Mivel igazi munkamániás volt, aki már reggel ötkor - még a szokásos reggeli edzése előtt - email-ekre válaszolgatott, és vasárnap este is megbeszélést tartott a hétre készülődvén, senki sem firtatta a magánéletét. Már 1998-tól az Apple-nél dolgozott, ami akkor nagy kockázatnak számított és egy komoly IBM-es karriert hagyott ott a cégért. De Jobs kedvelte a szorgalmas és intelligens Timothy-t. Egyszer még az édesanyját is felhívta, hogy próbálja elérni, ne dolgozzon annyit és a magánéletével is törődjön.

Tim Cook és Steve Jobs az Apple egyik konferenciáján. (Kimberly White/Corbis/Getty Images)

Idővel a közeli munkatársak számára a beszélgetések során azért kiderült, hogy Cook meleg, de ez senki sem zavart, mert egy kedvelt alakja volt az Apple-nek, aki szállította is az eredményeket és nagyon jól elvégezte a rá bízott munkát. A vállalatnál ez egyszerűen nem volt egy kérdéskör, amin csámcsogni lehet, sem pozitív, sem negatív értelemben. Nem kellett ezzel előlépni a szekrényből, de nem is kellett elbújni vele. Cook azt állítja, hogy végül jó sok év után azért állt a nyilvánosság elé ezzel, mert nagyon sok fiatalról hallott, aki küzdött a saját identitásával és szerette volna megmutatni, hogy ez nem egy kereszt, amit cipelni kell, és neki ez a felnőtt életében már nem okozott problémát. Akár így volt, akár nem, Cook és az Apple példája sejteti a megoldást:

olyan vállalati kultúrát kell létrehozni, ahol ez nem egy probléma, hanem mindenki teszi a dolgát és a teljesítmény alapján történik az emberek előléptetése. Ha a világ legnagyobb értékű tőzsdei cégénél is működött ez, akkor bárhol működhet.

A valóságban azonban ez egyelőre nagyon kevés helyen valósult meg ez a fajta filozófia. A gyakorlatban még mindig nagyon egyoldalú a vállalatok vezetése. Erről nagyon látványos statisztikák árulkodnak:

Az S&P 500 komponensei között mindössze 29 olyan vállalat van, ahol a vezérigazgatói székben nők ülnek. Ez kevesebb mint 6%-át jelenti a hasonló posztoknak.

jelenti a hasonló posztoknak. Nemcsak a csúcson, de a többi szinten is komoly lemaradás van, ahogy egyre feljebb megyünk a döntéshozói listán, annál inkább. Amíg ezeknél a nagyvállalatoknál a munkavállalók 45%-át teszik ki a nők, addig a legalsó szinten a vezetők között csak 37%, felsőbb szinteken 26% és a legfelső vezetésben pedig mindössze 21% az arányuk. Hozzá kell tenni, hogy az igazgatóságokban az arány 28%.

Hozzá kell tenni, hogy az igazgatóságokban az arány 28%. Annak ellenére, hogy a különböző etnikai hátterű kisebbségek aránya 39%-os az Egyesült Államokban, az ottani nagyvállalatok vezető testületeiben a súlyuk mindössze 20%.

Amennyiben az említett demográfiai csoportok között átfedés van, a hátrány még inkább szembetűnő. Az S&P 500 tagjai között mindössze három olyan van, ahol nő és kisebbségi hátterű személy a vezérigazgató. Ráadásul mindhárman ázsiai származásúak, így a latin vagy afro-amerikai nők semmilyen szinten nem reprezentáltak ezen a szinten.

Ráadásul mindhárman ázsiai származásúak, így a latin vagy afro-amerikai nők semmilyen szinten nem reprezentáltak ezen a szinten. A többször említett nagy részvényindex 500 tagja közül csak három olyan van, ahol a vezérigazgató vállaltan meleg. Ez mindössze a cégek 0,6%-át jelenti, miközben egy Gallup közvéleménykutatás alapján a lakosság 4,5%-a tartozott az LGMTQ közösséghez. Itt azonban több meghatározásbeli probléma is felmerül, amire később még visszatérek.

Az indiai származású Sonia Syngal, a Gap vezérigazgatója (Sarah Silbiger/Bloomberg/Getty Images)

Mindez több okból is hatalmas elszalasztott lehetőséget és problémát jelent:

A kisebb részvétel a nők és kisebbségek részéről nem fair. Csak azért, mert valaki más bőrszínnel rendelkezik, nőként kell helytállnia, vagy a fősodortól eltérő szexuális orientációval rendelkezik - de hozzátehetnénk például a vallási meggyőződést, vagy a testi fogyatékosságot is - attól még ugyanolyan esélyekkel és lehetőségekkel kellene rendelkeznie, mint azoknak, akik nem sújtanak ilyen problémák és hátrányos megkülönböztetések.

Csak azért, mert valaki más bőrszínnel rendelkezik, nőként kell helytállnia, vagy a fősodortól eltérő szexuális orientációval rendelkezik - de hozzátehetnénk például a vallási meggyőződést, vagy a testi fogyatékosságot is - attól még ugyanolyan esélyekkel és lehetőségekkel kellene rendelkeznie, mint azoknak, akik nem sújtanak ilyen problémák és hátrányos megkülönböztetések. A diverzitás hiánya rontja a pénzügyi eredményességet is. A McKinsey tanulmánya szerint azok a cégek, ahol jobban odafigyeltek a nemek, származás és kultúra szerinti kisebbségek magasabb reprezentáltságára, 25%-36-kal jobb eredményt értek el az üzemi eredményhányadok tekintetében. Sőt: minél inkább érvényesült a diverzitás, annál inkább javultak az eredmények. A Bank of England kutatása alapján a magas női vezetői aránnyal rendelkező cégek 15%-kal magasabb ROE-t, vagyis saját tőkéhez viszonyított nyereséget értek el. Ahol a kisebbségek nagyobb szerepet kaptak (függetlenül nemüktől) 8%-os előny mutatkozott ugyanezen mutatóban. Így azok a cégek, ahol nincs vagy csak nagyon kevés nő és kisebbségi vezető van, rosszabb pénzügyi számokat produkálnak. Persze azzal lehet vitatkozni, hogy itt korrelációról vagy valódi ok-okozati összefüggésről van szó, de még ha az előbbi is igaz, akkor is van a vállalati kultúra légkörében valami, ami segíti a cég eredményeit.

A McKinsey tanulmánya szerint azok a cégek, ahol jobban odafigyeltek a nemek, származás és kultúra szerinti kisebbségek magasabb reprezentáltságára, 25%-36-kal jobb eredményt értek el az üzemi eredményhányadok tekintetében. Sőt: minél inkább érvényesült a diverzitás, annál inkább javultak az eredmények. A Bank of England kutatása alapján a magas női vezetői aránnyal rendelkező cégek 15%-kal magasabb ROE-t, vagyis saját tőkéhez viszonyított nyereséget értek el. Ahol a kisebbségek nagyobb szerepet kaptak (függetlenül nemüktől) 8%-os előny mutatkozott ugyanezen mutatóban. Így azok a cégek, ahol nincs vagy csak nagyon kevés nő és kisebbségi vezető van, rosszabb pénzügyi számokat produkálnak. Persze azzal lehet vitatkozni, hogy itt korrelációról vagy valódi ok-okozati összefüggésről van szó, de még ha az előbbi is igaz, akkor is van a vállalati kultúra légkörében valami, ami segíti a cég eredményeit. Gyengébb innováció alakul ki egy túlságosan homogén vezetésű cégnél. A Boston Consulting Group elemzése rámutat, hogy azok a vállalatok, amelyeknél a diverzitás az átlagosnál gyengébb, a bevételeik 26%-át köszönhetik az utóbbi időszakok belső kutatásainak és fejlesztéseinek. Azok viszont, ahol ez az átlag feletti ugyanez az arány 45%-os. Mindez azt jelenti, hogy a több, különböző nézőpont, amit eltérő hátterű és tulajdonságokkal rendelkező személytől érkezik, sokkal inkább képes új ötleteket, gondolatokat bevinni a rendszerbe és végre is hajtani azokat. Ezáltal gyorsabb növekedés és versenyelőny érhető el.

A Boston Consulting Group elemzése rámutat, hogy azok a vállalatok, amelyeknél a diverzitás az átlagosnál gyengébb, a bevételeik 26%-át köszönhetik az utóbbi időszakok belső kutatásainak és fejlesztéseinek. Azok viszont, ahol ez az átlag feletti ugyanez az arány 45%-os. Mindez azt jelenti, hogy a több, különböző nézőpont, amit eltérő hátterű és tulajdonságokkal rendelkező személytől érkezik, sokkal inkább képes új ötleteket, gondolatokat bevinni a rendszerbe és végre is hajtani azokat. Ezáltal gyorsabb növekedés és versenyelőny érhető el. Kevésbé megbízható Felelős Vállalatirányítás alakulhat ki. A Harvard Egyetem Jogi Karának elemzése szerint azok a cégek, ahol a diverzitás szintje magas, a döntéshozatal a vezető testületben sokkal magasabb minőségű és megalapozottabb határozatokat hoz magával. Fontos megjegyezni, hogy a magas presztizsű, szinte legendás felsőoktatási intézmény publicisztikája felhívja a figyelmet arra, hogy a diverzitás nem feltétlenül egyezik az ún. kognitív diverzitással: attól, hogy egy testületben sok nő vagy kisebbségi személy van, még nem biztos, hogy új nézőpontot tudnak érvényesíteni. Egyrészt azért, mert belső kritika nélkül magukévá tették a többségi megközelítést, vagy akár tudat alatt is félnek véleményüket hangoztatni a többiek miatt. Emiatt az is fontos, hogy a magasabb diverzitás ne csak a kirakat része, hanem a döntéshozatal mélyen integrált alkotóeleme legyen.

A lehengerlő adathullám ellenére sokan ma is kétségbe vonják, hogy a nagyvállalatok vezetésében lévő hiányosság valóban fontos kérdés-e. Gyakori vád például, hogy a nők jogainak harcosai sokkal többet törődnek az óriáscégek igazgatótanácsaival, mint a világ számos országában a mindennapok részét képező, a diszkrimináció sokkal súlyosabb, akár alapvető emberi jogokba gázoló jelenségeivel. Ez egy fontos és jogos felvetés. Úgy gondolom, hogy a két területen lévő fejlődés azonban segíti egymást. Amikor például egy szaudi üzletember kénytelen egy másik országból érkező női vezetővel tárgyalni, tudatosan vagy tudat alatt szembesülnie is kell azzal, hogy ez a tény nem jelent hátrányt a megállapodás sikeressége szempontjából - egyik félnek sem. Ha egy tizenéves lány olvas Jessica Alba sikeréről, a példa láttán könnyebben elhiheti, hogy erre ő is képes lehet, és előtte is megnyílnak majd az ajtók. Emiatt mindkét terület fontos, természetesen a jogsértések és etikai szempontok miatt a második sokkal inkább.

A másik gyakran hangoztatott felvetés, hogy ha a nőknek magasabb lesz az aránya olyan vezetői pozíciókban, ahol korábban nem szerepeltek, akkor az alacsony szintű munkakörökben is legyen kiegyensúlyozottabb a nemek aránya. Ezt általában az “akkor a nők is menjenek el favágónak” vagy ehhez hasonló megjegyzések kíséretében szoktuk hallani. Azok, akik ezt hangoztatják, alapvetően félreértik a problémát. A cél nem az, hogy a nők pontosan 50%-át kapják meg a vezető pozícióknak, és mindenhol patikamérlegen mérjük ki az optimálisnak gondolt arányokat. Önmagában semmi probléma nincs azzal, hogy ha a hölgyek aránya a vezető testületben 38% mint például a Mercedes-nél, vagy éppen 58%, ahogyan a General Motors esetén. A kívülről a cégekre erőltetett kvótáknak már csak ezért sincs igazán értelmük. A probléma az, ha nincsenek egyenlő esélyek, és explicit vagy implicit módon egy nő, vagy egy kisebbségi csoport tagja nem vagy sokkal kisebb valószínűséggel kapja meg az adott posztot, mint egy többségi csoporthoz tartozó kollégája, akár a teljes cégen, vagy a társadalmon belül tapasztalható arányokhoz képest is.

A nem megfelelő arányok csupán a tünetet jelentik, nem magát a problémát.

Mary Barra, a General Motors vezérigazgatója a cég egyik elektromos modelljét mutatja be. (Patrick T. Fallon/Bloomberg/Getty Images)

A helyzet orvoslására a Nasdaq a napokban mégis egy új szabályrendszert vezetett be. Ennek lényege, hogy minden egyes a tőzsdén jegyzett cégnek legalább egy nőt kell az igazgatóságba kineveznie, és emellett szintén minimum egy etnikai kisebbséghez tartozó vagy LMBTQ identitással rendelkező embert kell a vezető testületbe helyezni - legalábbis a nagyobb vállalatok esetén, a kisebb és külföldi vállalatoknak elég az első kvótát teljesíteni. Mindez ugyan nem teljes mértékben kötelező, ha egy cég nem felel meg a kvótáknak, akkor írásos indoklással elvileg még kitérhet ez alól.

Ám ahogyan ez az Apple és Tim Cook esetén látható volt, a változáshoz az kell, hogy az belülről, a vállalati kultúrából induljon ki, amely által a származás, nem, és kulturális vagy szexuális identitás egyszerűen nem téma többé. Az embereket pedig a ranglétrán nem ezen irreleváns tényezők, hanem a tudásuk, tapasztalatuk és teljesítményük alapján léptetik elő.

Bár minden kvóta tényezőnél egy-egy nem akaratlagos sajátosság áll, hiszen az emberek saját akaratukon kívül kerültek be a kérdéses demográfiai csoportba, és a tudásukat, teljesítményüket ez nem befolyásolja, mégis van egy határvonal a Nasdaq elvárásai esetén, amit érdemes meghúzni. Az, hogy egy vezető melyik nemhez és etnikai csoporthoz tartozik könnyen megállapítható és változatlan. A szexuális irányultság viszont nehezen ellenőrizhető és nem is elvárható, hogy ez közlésre kerüljön. Másképpen megfogalmazva: ez mindenkinek a legszemélyesebb magánügye.

Emiatt nem tudhatjuk, hogy valóban alulreprezentáltak-e az LMBTQ közösség tagjai a tőzsdei cégek vezetésében, és mindez több oldalról is manipulációra ad lehetőséget. Ezeken felül egy előléptetés környékén lévő középvezető, aki történetesen meleg, igen furcsa dilemma elé kerülhet. Nyilvánossá tegye-e irányultságát, vállalva az ezzel járó kínos helyzeteket, vagy továbbra is elhallgassa, amivel akár ronthatja is az esélyeit. A magánélet kiteregetése kapcsán pláne nem etikus ilyen helyzetbe terelni az embereket.

A kvóták mindezeken felül akár kontraproduktívak is lehetnek.

Az Amerikai Szociológiai Társaság három munkatársának részletes kutatása több bizonyítékot is talált arra nézve, hogy a belső kinevezések vagy akár az új munkatársak felvételénél a döntéshozókra ráerőltetett szabályrendszer nemcsak ellenérzéseket vált ki, de ezeket hajlamosak szabotálni is, ami értelemszerűen rontja a célok eredményességét is.

A Nasdaq kezdeményezése egyébként is nyitott ajtókon dönget, a legtöbb vállalat esetén az elvárt eredmények már megszülettek, és ahol nem, ott az ESG megfelelések miatt ez bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Ráadásul az 1-1 tagra vonatkozó előírás az alapvető problémát nem is oldja meg, szinte már-már csak látszat értéke van. A fejlődés az utóbbi években már egyértelműen látszik enélkül is:

Tavaly decemberben először fordult elő a tőzsdei történelem során, hogy az S&P 500 valamennyi tagjánál volt legalább egy nő az igazgatótanácsban.

2020-ban 413 új igazgatósági kinevezés történt a vezető testületekben. Ezeknek a 47%-a nő, és 12%-a valamilyen kisebbséghez tartozó férfi volt.

Az afro-amerikaiak aránya az igazgatók között az Egyesült Államokban 6%-ról 11%-ra nőtt 10 év alatt. Ez már csak 2%-kal marad el a teljes népességen belüli aránytól. Az ázsiai származású vezetők aránya 3%-ról 8%-ra nőtt, ez utóbbi már magasabb is mint a lakosságon belüli súlyuk és külön érdekesség, hogy ezen csoporton belül már több a női vezető, mint a férfi.

ez utóbbi már magasabb is mint a lakosságon belüli súlyuk és külön érdekesség, hogy ezen csoporton belül már több a női vezető, mint a férfi. Az MSCI ACWI index, amely a világ egyik legszélesebb merítésű részvénypiaci mutatója közel 3000 komponenssel rendelkezik. Itt e gyetlen év alatt 2%-kal nőtt a nők jellemző aránya a cégek igazgatóságában belül. Bár ez nem feltétlenül tűnik soknak, de így is 15 év elegendő a teljes statisztikai egyenlőség eléréséhez.

Bár ez nem feltétlenül tűnik soknak, de így is 15 év elegendő a teljes statisztikai egyenlőség eléréséhez. A világ fejlett országainak felsőoktatásában a nők már most is felülreprezentáltak, így a következő évtizedekben a döntéshozói szerepekben is várható a további fokozatos felzárkózásuk, de még akár az előzés sem elképzelhetetlen.

Bár Európa több országában más a helyzet, de az angolszász és pláne a feltörekvő területeken Kalifornia állam kivételével nem igazán jellemzőek a kvóták, legalábbis a szigorúbbak nem. Ezért elmondható, hogy a fejlődés mögött egészen más tényezők vannak. Sokkal több köszönhető az ESG adatok és értékelések befektetési döntéshozatalba való fokozatos beszivárgásának, és az emberek józan belátásnak növekedésén keresztül a belső vállalati kultúra megváltozásának. Az oktatás, a nem erőltetett tájékoztatás és a szabad legkör óvatos ösztönzés mellett valódi igényt tud teremteni a többség részéről is, hogy a kisebbségek, vagy a korábban alulreprezentált demográfiai csoportok is egyenlő esélyekhez juthassanak.

A kvóták talán egy fokkal jobbak, mint ha egyáltalán nem teszünk semmit, de nagyon messze állnak az ideális megoldástól. A kulcs sokkal inkább a belső filozófia fejlődése, nem a kívülről a vállalatokra kényszerített elvárás.

Címlapkép: Getty Images