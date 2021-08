Négy részvény amely nemcsak válságálló, de most is erős

Egyre több piaci szereplő csoportosítja át tőkéjét a defenzívnek számító szektorba, amelyben a vállalatok olyan fogyasztói termékeket gyártanak, amiket a fogyasztók rosszabb időkben is megvásárolnak. Az élelmiszeripar és a háztartási tisztítószerek például ide tartoznak, és az ezeket gyártó vállalatok között számos nagy márka, stabil részvény található. Az alacsonyabb kockázat mellett most a grafikonon is ígéretesnek néznek ki, így a technikai elemzés segítségével megnéztünk négyet, amelyek helyzete rengeteget javult a napokban a chartokon.