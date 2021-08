Egy elfeledett stratégia: szemezgetés a közepes részvényekből, amik nagy trend előtt állhatnak

Amióta csak léteznek pénzügyi piacok, a befektetők jelentős része azóta keresi a szent grált, a tökéletes stratégiát, amelynek segítségével gyerekjáték a folyamatos pénzcsinálás. Mivel a tőzsdéken az árfolyamok egy dinamikus, nem lineáris rendszerben mozognak, ezért a visszacsatolások miatt nem létezhet ilyen. Mégis, vannak olyan módszerek, amelyek bizonyítottak, hogy van előnyük, akár nominálisan, akár kockázatarányosan. Vannak, akik a fundamentális, mások a technikai elemzésre esküsznek, de van olyan módszer is, amely egyesíti ezeket. Ez a cikk egy olyan stratégiáról szól, amely nemcsak figyelembe vesz több nézőpontot, de viszonylag egyszerű, hét tagú kritériumrendszerrel használható és kifejezetten a közepes, nagy növekedési lehetőségekkel rendelkező részvényeket célozza meg.

Az okostelefonok, tabletek, a közösségi médiából áradó hírbőség és a gyakran villámgyors internet korában hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy jó pár évtizede korántsem volt olyan könnyű a befektetőknek információhoz jutni, mint manapság. Az ötvenes-hatvanas években személyi számítógépek híján fundamentális információkat és chart-okat csak újságokban, vagy időszakos kiadványokban találhatott az ember, így sokkal nehezebb volt jó célpontot találnia, vagy időben reagálnia az eseményekre, árfolyamváltozásokra.

William O’Neill

William O’Neill, egyfajta tőzsdei polihisztor volt. Brókerként dolgozott, idővel megalapította saját befektetési szolgáltatóját. Annak idején ő volt a legfiatalabb, aki a New York-i Értéktőzsde parkettjén széket, vagyis kereskedési jogot vásárolt. Szintén ő alapította meg az Investor’s Daily nevű újságot a Wall Street Journal konkurenciájaként, az intézmények helyett inkább a magánbefektetőkre koncentrálva. Pár évtizeddel később ezt átnevezték Investor’s Business Daily-re (IBD), amely bár sosem tudta megelőzni a nagy vetélytársat, a mai napig fontos tényező a tengerentúli üzleti sajtóban. O’Neill mindezek mellett publikált, saját szakmai rádióműsort vezetett, könyveket írt befektetési stratégiákról, és az adathiányt orvosolandó nyomtatott chartokat és adatlapokat is készített, felépítve korának legnagyobb adatbázisát. Sőt, korai nagy számítógépek segítségével még intézményeknek is nyújtott adatszolgáltatást.

Ezen adatbázisok tanulmányozása közben bukkant egy érdekes stratégiára, amely a növekedési részvények utáni nem mindig racionális hajszát igyekezett meglovagolni.