Aegon: a mostani piaci túlértékeltség messze meghaladja az 1929-es és az 1987-es éveket

"Augusztusban tovább folytatták a piacok az új csúcsokra való menetelésüket, és egy újabb rekordot is sikerült megdönteni. Eddig az augusztusban felállított új csúcsok száma 11 volt ami 1929-ben történt, a következő 1987-ben amikor is ez a szám 10 volt. Mind a kettő nevezetes évjárat, hiszen ebben a két évben volt a 20. század két legnagyobb piaci esése. Nem tudhatjuk, hogy az 2021-es év is erről lesz-e emlékezetes, de azt bátran állíthatjuk, hogy a mostani piaci túlértékeltség messze meghaladja az 1929-es és az 1987-es éveket. A mostani gazdasági struktúra teljesen más, mint ami akkor volt. A gazdaságok teljesítménye nem függött annyira a tőzsdék teljesítményétől, ami más perspektívába helyezi a mostani piaci állapotokat. A jegybankok folyamatos intervenciójának köszönhetően, a tőzsdék már nem a reálgazdaságok valós helyzetét reflektálja, hanem a jegybankok által nyújtott likviditást. Ha ez a pénzözön hirtelen megszakadna, akkor a reálgazdaságok valós teljesítményétől függetlenül egy újabb krach következne be. Az amerikai jegybank ezt minden áron el akarja kerülni, épp ezért minden meg fog tenni ennek érdekében. Az augusztusi Jackson Hole-i találkozó is ennek jegyében telt el, amikor is a Jay Powell jegybank elnök, kimondatlanul is azt sugallta, hogy nem fogják elzárni a pénzcsapokat. Bár utalt arra, hogy a nem minden úgy alakul ahogy a jegybank szeretné, de a pénzügyi szigorítások ideje szerinte még nem jött el. Ami viszont azt jelentheti, hogy az infláció tovább fog növekedni, ami a későbbiekben komoly problémákat okozhat a jegybanknak. Az amerikai államadósság folyamatosan emelkedik, ami a későbbi kamatemelésnél hatványozott problémákat okozhat. Nemcsak GDP lassulást okozhat a magas állam adósság, de emellett a magasabb kamatok miatti piaci újra árazás nagyon heves esést idézhet elő a tőzsdéken. Innen Magyarországról nézve úgy tűnik, hogy az amerikai jegybank póker nyelven szólva all-inn-t mondott, és ha egyszer valaki lehívja ezt akkor kiderül a jegybank kifogyott a blöffökből.

A Covid vírus változatlanul itt van közöttünk, és nem lehet tudni, hogy milyen lesz a negyedik hullám. Az optimista szcenárió, hogy ez már csak a beoltatlanoknak fog problémákat okozni, a pesszimista pedig az, hogy egy újabb variáns fog kifejlődni, ami rezisztens lesz a jelenlegi oltások ellen. Az érzékelhető, hogy a politikusok nem szeretnének egy olyan mértékű lezárást, ami a tavalyi évben volt, de ha egy új variáns fejlődik ki, ami ellenálló a mostani vakcinákkal szemben akkor nem nagyon lesz más választásuk. A tőzsdék most mindenesetre a legpozitívabb kimenetelt árazzák be, nem adnak teret a legkisebb eltérésnek sem.

Európa gazdasága változó képet mutatott az elmúlt hónapban. Az Eurozóna feldolgozóipari PMI értéke 63,4-ről 62,8-ra korrigált vissza, habár így is 13. hónapja mutat bővülést a mutató. A korlátozások feloldásával párhuzamosan a szolgáltató szektor PMI értéke 58,3-ról 60,4-re erősödött júliusban. Ami problémát jelent, hogy a ZEW index, ami a várható növekedést méri, 3 hónapja folyamatosan esik, és a év-per-év infláció is konzisztensen 4,5% felett van.

A kínai gazdaság újból csökkenést mutat ez elmúlt hónapban. A hivatalos kínai feldolgozóipari PMI értéke júliusban 50,4-re esett az előző havi 50,9-ről, ez a vártnál rosszabb érték. A szolgáltató szektor mutatója 53,3-ra csökkent, ez megfelel a konszenzusnak. A Caixin inkább a kisebb cégeket mérő mutatója 50,3-ra esett júliusban, ez jóval gyengébb a várt 51,1-nél. Az ipari termelés ugyanebben az időszakban 6,4 százalékkal bővült (várt: 7,9%), amely lassulás az előző havi 8,3 százalékhoz képest. Az adatokból az köszön vissza, hogy a kínai gazdaság tovább zsugorodik, a kérdés az, hogy a pártvezetés ezt meddig engedi. Ha a kínai gazdaság recesszióba fordul az magával ránthatja a világ gazdaságot is.

Magyarországon a jegybank tovább emelte az irányadó kamatot 30 bázis ponttal így az már 150 bázis ponton van. Az MNB kommunikációjából az derül ki, a QE mértékét 60 milliárdról 50-re csökkentették, és a kötvényvásárlásoknál a 10 éves papírt nem csökkentették, de a rövidebb lejáratúakat igen. A jegybank egyértelmű célja, hogy az inflációt megfékezzék, úgy, hogy a gazdasági növekedést ne torpedózzák meg. Ezzel egyidőben a forint árfolyamát is szeretnék stabilizálni, lehetőleg a 350-es EURHUF árfolyam környékén. Mivel az egész világban infláció emelkedés van, nem kizárt, hogy a jegybank még további kamatemelésekre fog kényszerülni, annak érdekében, hogy a magyar infláció menedzselhető maradjon. A modell portfóliónkon augusztusban nem változtattunk."

