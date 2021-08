Diófa: támogató FED, geopolitikai feszültségek és a delta variáns

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"A befektetők fókuszában továbbra is a koronavírus és annak delta variánsa van, mely aggasztó módon tovább terjed a világban. A leginkább aggodalomra okot adó ország ebből a szempontból Izrael, ahol az eddigi legmagasabb az átoltottság ellenére egész augusztusban stabilan emelkedtek az új fertőzöttek számai. Ugyanez a tendencia figyelhető meg az USA-ban és az Egyesült Királyságban is. Ami kisebb megnyugvásra adhat okot, az a súlyos esetek száma, ami a korábbi hullámokhoz mérten jóval kisebb mértékben növekszik és a vakcinák hatásosságáról árulkodik. Ugyanakkor egyre több tanulmány kezdi kimutatni a delta variánssal szembeni védettség csökkenését, ami pedig globálisan a harmadik „booster” oltás szükségességét hozza előtérbe. A Pfizer időközben megkapta a végleges engedélyt, így már nincs szükség a vészhelyzeti engedélyre, miközben zajlik a harmadik oltások klinikai vizsgálata is, melyek a második oltáshoz képest 5-8 hónappal később adhatók be és közel megháromszorozzák az antitestek számát. A korábban mintaországnak mondott Ausztráliában pedig a lezárások és korlátozások ellenére berobbant a járvány, mely a rendkívül alacsony átoltottságnak köszönhető. Ugyanez látszik Japán esetében is.

A piaci kommentárok és elemzői nyilatkozatok a FED szigorításának eljövetelét jósolták napról napra, így nagy várakozás előzte meg a Jackson Hole-ban rendszeresen megrendezett előadássorozatot, melyen azt várták Jerome Powelltől, hogy majd ad valamilyen indikációt a monetáris szigorításokkal kapcsolatban. A beszéd összességében egyes elemzők szerint sokkal inkább galamb hangvételű volt annak ellenére, hogy kiemelte a FED elnök, hogy közeleg az eszközvásárlási program visszavágásának ideje. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy az inflációt továbbra is átmenetinek gondolják és egészen addig nem vonnak le messzemenő következtetést belőle, amíg az csak a gazdaság koncentrált részét érinti, nem annak széles egészét. A FED elnöke azt is kiemelte, hogy amennyiben az eszközvásárlási program véget ér, az automatikusan nem fogja jelenteni a kamatemelés megkezdését, ahhoz további javulás szükséges a gazdaságban és a foglalkoztatásban.

Afganisztánban augusztus 15-én a tálibok átvették a hatalmat, az amerikai csapatok pedig megkezdték haderejük kivonását. Ennek hatására a G7 országok is leállították a katonai missziókat és kivonják csapataikat, melynek a tálib kormány augusztus 31-ei határidőt szabott meg.

A támogató monetáris környezet a fejlett országokban továbbra is jelen van, miközben a koronavírus tovább terjed és egyre több országban készülnek a harmadik oltásokra. Összességében tehát a tőzsdék lendülete megmaradhat, így a portfóliónk összetételén nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.