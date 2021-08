Eurizon: a piaci szereplőknek megint a rossz hír a jó hír

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"Hetek óta várta a piac Jerome Powell FED elnök augusztus 27-én Jackson Hole-ban tartandó beszédét, hogy kapjon iránymutatást a taperinggel kapcsolatban (eszközvásárlások csökkentése), vagyis hogy megtudja, mikor és milyen ütemben várható a jelenlegi extra laza monetáris politika szigorítása. Ez elmaradt, maradt viszont a korábbi mantra, hogy több adat kell a döntés meghozatalához, meg hogy ugyan magas az infláció, de ez a nyitások utáni felfokozott keresletnek és a termelési lánc szűkebb kapacitásának köszönhető, vagyis átmeneti, és ugye a munkaerőpiac sem a „régi” még.

Valahol persze érthető a FED „időhúzása”, mert közben a delta variáns terjedésével újra nőttek a fertőzésszámok világszerte, ami az újabb korlátozások veszélyével (van, ahol már a tényével) fenyeget. Ne felejtsük, hogy a FED jelenlegi extra laza monetáris politikáját a vírusterjedés és az emiatti lezárások, a reálgazdaság akadozása hívta életre, ami sajnos egy újból jelentkező kockázat, főleg itt a föld északi féltekéjén, ahol jön az ősz, a tél, és így a szabadidős programok vége is. Az egy hónappal ezelőtti ajánlóban írtuk azt, hogy az infláció és a vírushelyzet a két legnagyobb kockázat jelenleg, amik másfajta monetáris választ indukálnak, vagyis a FED lépései meg fogják mutatni, hogy melyiket tartja nagyobb kockázatnak a monetáris hatóság. Talán ez még nem dőlt el, vagy a FED sem tudja igazán, ezért az időhúzás érthető „taktikai elem”, és a döntést megalapozó, hivatkozott több adat vélhetően nemcsak a gazdaságból, hanem az egészségügyből származóan is fontos lesz a közeljövőben.

A tőkepiac viszont mintha nem érezné ezt a bizonytalanságot, vagy ha érzi, akkor most nem úgy működik, mint általában bizonytalan helyzetekben korábban, mert a vezető tőzsdeindexek folyamatosan történelmi csúcsokat döntenek (az S&P 500 esetében ebben évben több mint 50 ilyen történelminek hívott kereskedési nap volt).

Úgy tűnik egyébként, hogy most a piaci szereplőknek megint a rossz hír a jó hír, és sajnos nem a gazdasági, hanem az egészségügyi hírfolyamból, mert a vírushelyzet jelenleg az egyetlen gátja a FED szigorításnak. A romló esetszámok gazdasági hatása sem marad azért el, a legfrissebb PMI adatok is megtorpanást mutatnak a növekedésben. Azokban az országokban – mint Japán, Új-Zéland vagy Ausztrália –, ahol zéró tolerancia van a Covid-dal szemben (kevés esetszámra rögtön az adott régió teljes lezárása a válasz), ott ezek az adatok már bőven 50 pont alatt, vagyis recessziót jelző szinten vannak, de az európai és észak-amerikai adatok is romlanak, bár még bőven 50 pont felett járnak (ezekben az esetekben az is hozzájárul ehhez, hogy az eddigi rendkívüli ütemű növekedés nem nagyon volt fokozható már, a növekedés csökkenése természetes).

A tőkepiac jelenleg úgy tűnik arra figyel csak, hogy ne vegyék el a „drogját”, maradjon az extra laza monetáris politika, miközben számos fontos esemény is zajlik: egy újabb gigantikus költségvetési csomag elfogadásának küszöbén áll a Biden adminisztráció, a geopolitikai helyzet jelentősen romlott az afgán helyzet miatt, és az európai stratégiai irányokra is jelentős hatással bíró német országgyűlési választások lesznek szeptember végén, jelenleg többesélyes végeredménnyel. Ezek korábban jelentős piacmeghatározó események lehettek volna, most inkább a „zaj” kategóriában vannak, amíg marad a jelenlegi, „megnyugtató” FED monetáris politika.

Mivel láthatóan a FED bizonytalan a további lépéseit illetően, mi inkább ezt a bizonytalanságot árazzuk (vagyis pont emiatt piaci szempontból kevésbé tudunk árazni), és igyekszünk „bódultságmentesen” a realitásokat is figyelembe venni, így maradunk a múlt hónapban kialakított, kisebb kockázatú portfólió mellett."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.