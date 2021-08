Lesz-e kriptovaluta tél - avagy buborékban van a bitcoin?

A napokban egy világszerte ismert, neves befektető, John Paulson élesen felszólalt a kriptovaluták ellen, és ezzel nincs egyedül. Kétségtelen, hogy a szakértők egy része a bitcoin és társai körül kialakult hatalmas árfolyam emelkedést egyszerűen csak egy spekulatív buboréknak tudják be. Köztük van Mark Mobius, Nouriel Roubini, Nassim Taleb is, akik viszont már többször is bizonyították rátermettségüket a befektetés-elemzés és a vagyonkezelés világában. Azt a kérdést, azonban ők és mások sem szokták feltenni, hogy ha van is buborék a kriptovaluták piacán, akkor annak esetleges kipukkadása ezek végét jelenti, vagy csupán egy nehéz, sötét, hideg téli időszakot, amely átmeneti problémákat okoz majd. A technikai elemzés segítségével megnéztük, hogy várható-e mostanában tél a kriptoeszközök piacán, de úgy tűnik, hogy egyelőre nincs okunk baljós időjárás jelentést közzé tenni.