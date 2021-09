Amundi: taktikai változtatás a fejlődő részvénypiacokon Jackson Hole után

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt egy hónapban nem változtak érdemben a makrogazdasági kilátások: az infláció továbbra is magasból figyel és úgy tűnik, hogy a globális növekedési momentum csúcspontján is túl vagyunk. Egyelőre a delta variáns terjedése nem engedte kibontakozni az újranyitást teljes mellszélességgel, így a ciklikus és a fogyasztásra, különösen a szolgáltatásokra épülő iparágak nem teljesítettek a vártnak megfelelően. Az amerikai reálhozamok elkezdtek lassan emelkedni augusztus során, azonban még mindig -1% alatt tartózkodnak, így továbbra is támogatják a kockázatos eszközöket. A dollár is érdemben emelkedett, ami a fejlődő piaci befektetéseknek viszont ellenszelet jelentett.

Ezek a mozgások mind arra utalnak, hogy a befektetők elkezdték a portfóliókat egy „tapering” szcenárióra felkészíteni. A kiemelten figyelt, Jackson Hole-ban tartott amerikai jegybankári konferencián azonban Jerome Powell inkább „dovish” hangsúlyt ütött meg, különösen a várakozásokhoz képest. Az eszközvásárlások kivezetésének bejelentésére nem került sor, sőt a kamatemelési várakozásokat is lejjebb tudta beszélni azzal, hogy egyértelműen elválasztotta a QE végét a kamatemelések kezdetétől. Mindez a dollár csökkenését és az amerikai hozamok esését okozta. Ehhez kapcsolódóan csak egy taktikai változtatást javaslunk a modellportfólióban, kihasználva a túlzottan egyirányú pozicionáltságot.

5%-kal megemeljük tehát a fejlődő piaci részvénybefektetések súlyát, a kötvénybefektetések súlyának csökkentéséből finanszírozva azt. A fejlődő piacok általában jól teljesítenek, amikor gyengül a dollár, és a fejlett piacokon sem tapasztalható hirtelen hozamemelkedés. A továbbra is „dovish” Fed egyelőre támogatja ezeket a folyamatokat, és az utóbbi hetekben kiépített ellenirányú pozíciók felszámolása is hátszelet jelenthet. A fejlődő piacok egészére nagymértékben rányomta a bélyegét a kínai állam közvetlen beavatkozása egyes ágazatokban, azonban az utóbbi hetekben az újabb és újabb intézkedésekre már nem esett új mélypontra a részvénypiac. Mindez azt jelentheti, hogy aki már akart, az kiszállt a piacról, ráadásul egyes eszközök értékeltsége elég vonzó szintre került. Középtávon azonban továbbra is azzal számolunk, hogy az év végig bejelentésre kerül az eszközvásárlások kivezetéséről szóló döntés, ami elhozhatja a hozamok nagyobb arányú emelkedését és a dollár további erősödését, és ez kedvezőtlen a feltörekvő piaci részvények jövője szempontjából.

A részvények súlyának emelését a kötvények terhére lépjük meg, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a részvények továbbra is jobb alternatívát jelentenek. A hazai kötvényeknél az MNB kamatemelési ciklusa folytatódhat év végéig, így korai lenne felülsúlyozni ezt a kategóriát. A nemzetközi kötvények hozampotenciálja továbbra is alacsony, és a közeledő „tapering” bejelentés a Fed-től nem teszi őket vonzóvá.

A részvényeken belül a fentieken kívül nem változtatunk az allokáción, a hazai és régiós részvények a pénzügyi szektor magas súlya miatt továbbra is profitálhatnak az emelkedő hozamkörnyezetből. A fejlett piacokon a vállalatok továbbra is jól teljesítenek, amit továbbra is támogat a laza monetáris politika és a viszonylag magas átoltottság, különösen a fejlődő piacokhoz képest.

Az alternatív eszközök súlyán nem változtatunk, továbbra is jobban kedveljük a jövedelemtermelő reáleszközöket a nyersanyagokkal szemben, valamint a pénzpiaci eszközök súlyát is 5%-on tartjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.