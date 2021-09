Újra összeállt az ABBA! Akkor semmi sem lehetetlen!

A másfél éve tartó árfolyamrepülés, meg az alapvetően 12 éve tartó bődületes bika piac hozzászoktatta a befektetőket a hegymenethez, mi több kereskedők, befektetők egy teljes generációja nőtt fel úgy, hogy nem láttak még tartós mészárlást a piacokon. A covid pánik vérengzésnek jó volt, de amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan tova is szállt, mármint ami a tőzsdei zuhanást illette.

Ahogyan azonban évtizedeken keresztül személyes ellentétek miatt hihetetlennek tűnt, hogy az ABBA újra összeálljon, most így hetven plusszosan nemhogy egy színpadra lépnek, de még új albumot is a piacra dobnak. Ez a mozzanat egyben minden bizonnyal a retrománia kimaxolása is lesz egyben.

Szóval, hihetetlen dolgok sok helyen történhetnek, de ahol a leggyakrabban fellelhetjük őket, az a tőzsde. Egy feltörekvő online könyvárus cég 30 dollárról 3700-ig emelkedhet, immáron senkinek sem kell bemutatni az Amazont, és ott van a világ egykor legértékesebb cége, a GE, ami sikerrel a csőd szélére tudja navigálni magát, miközben 20 év alatt 400-ról 40 dollárra esik az árfolyam.

Hasonlóan, egyre többeknek evidencia, hogy a tőzsde felfelé halad, pedig az S&P500 index erősen a túlvettség jeleit mutatja, ami után azért legalább egy kis esésnek, korrekciónak kéne idővel következnie. A gond itt csak a „valamikor” ugyanis a pontos időzítés inkább szerencse, semmint tudás dolga.

Az alábbi S&P500 hetes grafikonon azért jól látható, hogy az árfolyam kilépett a (200,2.5-ös) Bollinger szalagból felfelé, ami az erős emelkedő trenden túl azért a túlvettség jele is. Különösen, ha az alatt kígyózó RSI indikátorra is vetünk egy pillantást, amely a 2020-as összeomlást megelőző állapotához hasonlóan elérte a túlvett zónát.

A két indikátor együtt már egész jól használható. Amennyiben az RSI indikátor visszaesik 70-alá, vagyis a túlvett tartományban fordul (amihez persze általában az árfolyam esése kell), és az árfolyam még mindig a felső Bollinger szalagon kívül tanyázik, akkor az egy klasszik Bollinger eladási jelzés. Jövőbelátó szemüvege persze senkinek sincs, de hetes grafikon ez akár ebben a hónapban is bekövetkezhet.

