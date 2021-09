Megszólalt a stratéga: Szeptember után jöhet a korrekció a tőzsdéken

Tom Lee, az örök tőzsdei optimista szeptemberre még nyereséges időszakot jósol a befektetők számára, októberben azonban nem lepődne meg egy kisebb korrekciót látván - elsősorban a növekvő költségvetési és monetáris politikai kockázatokat, valamint a világjárvány és az influenzaszezon körüli bizonytalanságot emelte ki a guru, mint fő veszélyforrásokat.

Tom Lee szerint a piaci alapon legjelentősebb vállalatokat tömörítő S&P 500 index akár több, mint 100 pontot is emelkedhet ebben a hónapban - figyelmeztet azonban a stratéga, hogy a lendület hamar alábbhagyhat.

"Szeptemberben egy igazán erős ralira számíthatunk" - fogalmazott a Fundstrat Global Advisors társalapítója és kutatási vezetője nemrég a CNBC "Trading Nation" című műsorában.

Az időszak, ahol szerintünk akár elkezdődhet egy potenciálisan 10 százalékos korrekció, az októberben jön el

Lee a részvénypiacok sebezhetőségét elsősorban a növekvő költségvetési és monetáris politikai kockázatoknak, valamint a világjárvány és az influenzaszezon körüli bizonytalanságnak tulajdonítja. Így fogalmazott a stratéga: "Jelenleg épp felcsendülőben vannak az adósságplafonról szóló hangok, és ha az adósságplafon miatt aggódni kezdenek a piaci szereplők, akkor az pánikot okozhat a kötvénypiacon". Ha pedig a kötvénypiacon felfordulás van,

akkor az jellemzően "átterjed" a részvényekre is előbb-utóbb,

mutat rá Lee.

A szakember jelenleg úgy látja, hogy a koronavírus delta-variánsával kapcsolatos bizonytalanság és a járvány gazdasági hatásai arra késztetik az amerikai jegybankot, hogy még tovább folytassa az engedékeny politikáját - Lee szerint ez rövid távon kikövezheti az utat az új piaci csúcsok felé.

Lee ajánlásai között továbbra is a gazdasági fellendülésből leginkább profitáló vállalatok részvényei szerepelnek, ennél fogva különösen kedveli többek között az energiaszektort - külön ki is emelte az olajár idén tapasztalt raliját, ami a lenti ábrán is nyomon követhető, a Brent ára hordónként ugyanis már 72,3 dollárba kerül, ez éves szinten 40 százalékos emelkedésnek felel meg.

Lehetőséget lát a stratéga emellett a FAANG részvényekben is, azaz a Facebook, az Amazon, az Apple, a Netflix és az Alphabet is jó választások lehetnek szerinte.

Szerintem elég sok befektető azt gondolta, hogy augusztusban 10 százalékos korrekciót fogunk látni, tehát pénzt vettek le az asztalról"

- fogalmazott Lee. Általában amikor az embereknek visszatér a kockázatvállalási kedve, akkor a ciklikus és a jól ismert cégek részvényeit kezdik el vásárolni a guru szerint. Lee úgy véli, hogy

az S&P 500 szeptemberben meghaladhatja a 4 650 pontot, ami a jelenlegi szintről 2,5 százalékos felértékelődést jelentene

- ez azonban 50 ponttal a stratéga év végi célkitűzése felett van. Pénteken az index 4 535,43 ponton, rekordközelben zárt.

Címlapkép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images