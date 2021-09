Nagyon csúnya, ami ma a kriptovaluták piacán történik

A késődélutáni órákra alaposan elromlott a hangulat a kriptovaluta-piacon, komoly mínuszokat láthatunk mind a bitcoin, az ether és a dogecoin jegyzésénél is. Vélhetően spekulatív jellegű lefordulásról beszélhetünk, a kriptopiacot érintő fontosabb negatív hírről ugyanis egyelőre nem tudunk beszámolni.

Flash crash, menekülnek a befektetők

Hirtelen és alaposan elromlott a hangulat ma késődélután a kriptovaluták piacán, a legjelentősebb coinok komoly mínuszban vannak. A piacot, illetve a kilátásokat befolyásoló hír nem érkezett, ennél fogva vélhetően spekulatív jellegű lefordulásról beszélhetünk. Alapvetően mind az európai, mind a tengerentúli tőzsdéken kifejezetten rossz hangulat uralkodik - úgy tűnik, hogy ez a hangulat "begyűrűzhetett" a kriptobefektetők közé is.

Az utolsó fontosabb hír egyébként ma reggel érkezett, Salvador ugyanis ma a világ első országává vált, amely elfogadja törvényes fizetőeszközként a bitcoint. A kezdeményezés támogatói szerint a lépés csökkenti a külföldről hazaküldött dollármilliárdok jutalékköltségét, de a kritikusok szerint a kísérlet a pénzmosást is elősegítheti.

A legfontosabb és legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénz, a bitcoin árfolyama például 14 százalékot esett,

ezzel jócskán a lélektanilag és technikai szempontból is fontos 50 ezer dolláros szint alá esett vissza a jegyzés.

A mai esés ellenére is idén eddig 60,2 százalékos a plusz az árfolyamnál.

Az esésnek egyébként technikai okai is lehetnek, az augusztus végén és szeptember elején is támaszul szolgáló 46 800 dolláros szint alá esett ugyanis a jegyzés, továbbá az augusztus eleji rés is betöltésre kerülhet a mai zuhanással.

Az ether árfolyama mindeközben 17 százalékos mínuszban van, ennek ám így is 372 százalékos a plusz idén.

A kisebb kapitalizációjú kriptovaluták közül az XRP árfolyama 20,8 százalékos mínuszban áll,

az eredetileg poénnak indult kriptovaluta, a dogecoin jegyzése pedig jelenleg

22,3 százalékos mínuszban van.

Az elképesztően komoly csapkodásban

már 2,04 ezer milliárd dollár tűnt el a kriptopiacról az elmúlt 24 órában

(vagyis inkább az elmúlt másfél órában), ez százalékos értékben kifejezve 11,42 százalékos visszaesést jelent.

forrás: coinmarketcap

18:15 - Brutális ingadozás

Remekül példázza a kriptovaluta-piac rendkívüli volatilitását a mai nap, a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező bitcoin jegyzése ugyanis alig egy óra leforgása alatt benézett már 43 ezer dollár alá is,

a mélyponton egész pontosan 18,7 százalékos volt a mínusz

a jegyzésnél. Jelenleg (negyed hétkor) azonban "mindössze" 11,3 százalékos esést követve már 46 700 dollár körül jár egy bitcoin értéke.

Hasonló a helyzet az ethernél is,

a mélyponton 23,4 százalékos volt a mínusz,

most már azonban "mindössze" 12,1 százalékkal van lejjebb a jegyzés a nyitóértékhez képest.

Címlapkép forrása: Getty Images