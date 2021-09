A világ legdrágább képének rejtélyes élete – hamarosan megjelenik a The Lost Leonardo

Szeptember 10-én az Egyesült Királyságban is megjelenik a „férfi Mona Lisa” történetét nagyszabású thrillerként bemutató dokumentumfilm, a The Lost Leonardo – írja a műtárgy.com

Leonardo Da Vinci Salvator Mundi című műalkotása 2017-ben a New York-i Christie’s árverésén 450 millió dollárért kelt el, így a világ legdrágább, aukción eladott festményévé vált. Alig 12 évvel ezelőtt a képet azonban csupán 1175 dollárért sikerült megvásárolnia Alexander Parishnak, egy New Orleans-i aukciós házban.

The Lost Leonardo c. film plakátja. Forrás: műtárgy.com

De vajon mi váltotta ki a mű döbbenetes áremelkedését? A rendkívül alapos restaurálás, valamint az alkotás eredetisége körül folyó vita.

A film Andreas Koefoed rendezésében készült, és a történet fontosabb szereplőivel készült interjúk alkotják: többek között Dianne Modestini restaurátorral, aki a sérült kép javítási folyamata alatt győződött meg arról, hogy a kép valóban eredeti, amikor mesteri reneszánsz ecsetvonásokat vélt felfedezni az olcsó és nehéz lakkréteg alatt. Valamint Yves Bouvier svájci üzletember is megszólal a filmben, aki 44,5 millió dollár profitot teremtett csupán két nap alatt azzal, hogy egy orosz üzletembernek eladta a festményt, ezzel belekeveredve egy maró bírósági tárgyalásba.

A Salvator Mundi c. festmény restaurálás előtt és után

A műalkotás árának szárnyalásával, egyre többen kérdőjelezték meg, hogy valóban eredeti Leonardo Da Vinci festményről beszélhetünk-e. A világ leggazdagabb embereit és a legbefolyásosabb művészeti intézményeket körülölelő titkok mellett az alkotás eredetiségének bizonyítása valóban másodlagossá válik.

Természetesen a történetnek nincs még itt vége. A festmény jelenlegi hollétéről nincs tudomásunk, azonban a közhiedelem úgy tudja, hogy a szaúd-arábiai koronaherceg, Mohammed bin Salman tulajdonában van.

Dianne Modestini restaurátor. Forrás: műtárgy.com

Egyelőre csak az Egyesült Királyságban jelenik meg a film a mozikban, viszont hamarosan online is elérhetővé válik különböző platformokon, legkésőbb tavasszal. Angol nyelven pedig jelenleg is kapható a könyvesboltokban Ben Lewis író, dokumentumfilm-készítő, és kritikus The Last Leonardo című könyve, amely szintén a festmény körüli misztikus titkok történetét tárja fel.

Forrás: Airmail News, Artwatch UK, IMDd, The Art Newspaper, The Lost Leonardo Documentary

Címlapkép forrása: műtárgy.com