Ismerd meg Elon Musk élő mémkutyáját, Flokit

"Floki megérkezett" - írta Musk, miközben megosztotta a képet, amely nyilván azonnal vírusként kezdett terjedni az interneten, jelenleg közel 300 ezer kedvelésnél tart a bejegyzés. A képen a cégvezér új Shiba Inu kiskutyája látható, amint a földön alszik.

Miután megosztotta a Twitteren, nem kellett sok idő, hogy rengetegen reagáljanak a kutya képére, kisebb "mém-inváziót" szabadítva el ezzel (itt lehet egy kisebb válogatást találni a legötletesebb alkotásokból). Sokan, köztük a dogecoin hivatalos fiókja is, retweetelte a posztot, ők például egy komment kíséretében, ami így szólt: "Mr Musk uram, csak szeretném tudatni önnel, hogy a kutyája kissé olyan alakú, mint egy apró bab. Köszönöm. Ez minden"

mr musk sir i just want to let u know that ur doge is shaped somewhat like a smol bean thank u that is all https://t.co/wWYfZnPUiC