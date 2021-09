Az élelmiszer ellátás alapja - műtrágya részvények, amit hosszútávra vesznek a befektetők

Bár a műtrágya civilizációnk egyik alapja és a globális demográfiai folyamatok szinte elképzelhetetlenek nélküle, az ezzel foglalkozó részvények befektetésként nagyon ritkán kerülnek szóba még szakmai berkeken belül is. A piac növekedése nemcsak a népesség még mindig gyors bővülésének köszönhető, hanem a gazdasági fejlődésnek is, amely az egy főre jutó élelmiszer fogyasztás emelkedésével jár. Az ide tartozó papírok is inkább hosszú távú befektetésként lehetnek érdekesek, de a több éves időtávon nagyon is. A technikai elemzés segítségével megnéztük, hogy melyekben látható ilyen időintervallumokban is erős trend.

Egyes számítások szerint a műtrágya létezése nélkül 3-3,5 milliárd ember élelmezése kerülne nagyon komoly veszélybe, így termelése és felhasználása alapvető jelentőségű.

Amikor a kilencvenes évekre a Szovjetunió összeomlásával Észak-Korea politikai és gazdasági értelemben egyaránt még a korábbi időszaknál is jobban elszigetelődött a külvilágtól, és a szövetségestől kapott gazdasági segítség leállt, ezt a műtrágya gyártás és behozatal is megsínylette. A mezőgazdasági termelés ezt már eleve rosszul viselte, de amikor 1993-ban és 1994-ben az időjárási körülmények is tönkretették az amúgy is gyér hozamú termést, az élelmiszerellátás összeomlott.

A párthoz közeli állampolgárok és a hadsereg az egyébként sem túl hatékony állami elosztásból még kaptak elég élelmet, hogy kihúzzák a nehéz időszakot, de a vidéken elő átlagemberekre brutális éhínség várt. A legtöbben a természetben talált növényekkel nagy nehezen túlélték ezt az időszakot, de az ENSZ számításai szerint a 22 milliós lakosú országban mintegy 600 000 ember vesztette életét éhhalál miatt, de vannak olyan becslések is, amely szerint ez a szám elérhette a 3,5 millió főt is. Aki nem veszítette el az életét, az is hosszú ideig szenvedett az alultápláltság következményei miatt.