Magasabb fokozatban az öngondoskodási hajlandóság? Körkép az MNB, az ÁKK, alapkezelők és pszichológiai szakértő szemével is!

Kezd talpra állni a világgazdaság a koronavírus okozta negatív spirálból. Bár a pandémia elején úgy tűnt, a megtakarítások is megsínylik a járványt, a félelem rövid éltűnek bizonyult: ahogyan a világban, úgy Magyarországon is jelentősen nőttek a lakossági megtakarítások. De meddig tart ki ez az állapot? Mindent elront az infláció? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ jövő hét szerdai Öngondoskodás konferenciánkon.