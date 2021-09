Kulcsfontosságú napok előtt a részvénypiac: jön a vérengzés?

A tavaly áprilisi koronavírus első hulláma idején keletkezett mélypont óta a részvénypiacok egy egészen elképesztő növekedésen vannak túl. Az azóta eltelt időszakot az indexek többsége egyértelmű emelkedő trendben töltötte, gyakran meglepően szűk trendcsatornákban, alacsony mozgolódás mellett. A piac által várt, opciókba árazott volatilitás is rengeteget ereszkedett a közel másfél év alatt. Amikor történt is korrekció, az egy szinte teljesen megszokott és ismétlődő forgatókönyv mellett zajlott le. Az utóbbi kereskedési napok esése, és a Kínából érkező rossz hírek hatása miatt most egy kulcsfontosságú szintre érkezett meg a technikai elemzés szempontjából az S&P 500, illetve több egyéb - elsősorban amerikai - index is.