Megszólalt a csőd szélén táncoló Evergrande elnöke

A China Evergrande Group bízik abban, hogy a vállalat "kilábal a legsötétebb pillanatból", és megfelelően megvalósítja a betervezett ingatlanprojekteket - közölte a cég elnöke a helyi média által ma közzétett, alkalmazottaknak írt levelében.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, nemrég jelentette be Kína legnagyobb és a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztője, az Evergrande, hogy fennáll esetében a csődkockázat veszélye. Már ezelőtt is lehetett sejteni, hogy komoly anyagi gondokkal küszködik a társaság, és az államvezetés tavalyi „három piros vonal” követelménye is rátett még egy lapáttal a problémákra, de ennyire egyértelműen korábban még nem nyilatkozott erről a vállalatóriás.

Az Evergrande esetleges bedőlése akár rendszerszintű kockázatot is hordozhat magában, ennél fogva sokan a következő Lehman Brothersként emlegetik már a vállalatot. A komoly veszély okán az elmúlt napokban megremegtek a világ tőzsdéi, tegnap komoly lefordulást láthattunk mind az ázsiai, az európai és az amerikai piacokon.

Ebben a baljós közhangulatban tette közzé bizakodó hangvételű levelét a vállalat cégvezére, a levélben Hui Ka Yuan, az eladósodott ingatlanfejlesztő elnöke úgy fogalmazott hogy

bízik abban, hogy a vállalat "kilábal a legsötétebb pillanatból"

és azt is elmondta, hogy az Evergrande teljesíteni fogja az ingatlanvásárlók, befektetők, partnerek és pénzügyi intézmények iránti kötelezettségeit. Az Evergrande szóvivője megerősítette a levél tartalmát a Reutersnek.

Címlapkép: Wang Gang / Costfoto via Getty Images