Odaszúrt a befektetési alapoknak az IMF: kezdeni kellene valamit a pánikoló befektetőkkel

Fundamentális reformok kellenének a befektetési alapok válságállóságának megteremtéséhez, ezzel elkerülve még egy olyan esetet, amilyet a koronvírus-válság tavaly márciusban okozott a piacokon – írja az IMF jelentésére hivatkozva a Financial Times

Az IMF jelentése szerint tavaly márciusban a jegybankok részéről erőskezű beavatkozásra volt szükség, amiért a pénzügyi piacokon látott heves eséseket az alapkezelők eladásai csak még tovább rontottak azzal, hogy befektetéseik likvidálásával igyekeztek eleget tenni a pánikoló ügyfelek tőkekivonási kéréseinek. A valutaalap pénz- és tőkepiaci vezetője úgy látja, hogy erősíteni kellene a befektetési alapok ellenálló képességén, ezzel óvva a pénzügyi stabilitást, valamint a piacokat és a gazdaságot a kiáramló tőke negatív hatásaitól.

Egy sor likviditás menedzsmentre vonatkozó javaslat mellett az IMF szerint a jogalkotóknak meg kellene fontolniuk a jelenlegi szabályok átalakítását olyan módon, hogy ne engedje a befektetők számára a napi tőkekivonási lehetőséget minden alap típusból. A likvid piacba fektető alapok (például államkötvények vagy nagy tőzsdei cégek papírjaiba fektetők) esetében a tőkekivonás továbbra is megvalósulhatna napi szinten, azonban a napi tőkemozgást nem szabadna engedni olyan alapok esetében, amelyek kevésbé likvid eszközökben tartják a pénzt, ilyen például a bóvli vállalati kötvénypiac, feltörekvő piaci kötvények és ingatlanok.

A szervezet szerint a tőkekivonás gyakoriságának és az alap által tartott eszközök összehangolása nagy segítség lenne a befektetők számára a likviditással kapcsolatos várakozásaik menedzselésében. Az IMF még ennél is tovább menve azt javasolja, hogy az alapkezelőknek változó árazást kellene bevezetniük azokkal szemben, akik nem tartják kellő ideig befektetéseiket (tehát őket nagyobb díjakkal sújthatnák). Ezzel el lehetne venni az elsőként lépő előnyét, amikor még az előtt ugrik ki valaki egy befektetésből, hogy a többi eladó is követné a példáját – tette hozzá az IMF.

Az amerikai alapkezelőket tömörítő szervezet, az ICI azonban azt mondta, nem ért egyet az IMF azon megállapításával, hogy a befektetési alapok fokozták volna a 2020. márciusi piaci stresszhelyzetet. A társaság szerint a tavaly márciusi koronavíus-válság számos, likviditást kereső befektető együttes lépésének eredménye, nem csak azoké, akik befektetési alapba fektettek.

A befektetési alapkezelők pénzügyi stabilitásra gyakorolt egyre nagyobb szerepét és kockázatát Natasha Cazenave, az Esma vezetője is kiemelte. Szerinte a befektetési alapoknak tompítaniuk kellene a piaci sokkokat, nem terjeszteni azokat. Kristalina Georgieva, az IMF vezetője kitért arra, hogy ahogyan a 2008-as válságot követően a jogalkotók összefogtak a bankrendszer biztonságosabb működése érdekében, ugyanúgy össze kellene most fogni a befektetési alapok szabályozása tekintetében is.

