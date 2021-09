Üzent az MNB a magyar alapkezelőknek: így kellene a sikerdíjakat számolni!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nagy erőkkel dolgoznak a magyar alapkezelők az MNB sikerdíjas ajánlásának való megfelelésen, a jegybank pedig kőkeményen ellenőrzi is az eredményt. A Portfolio Öngondoskodás 2021 konferenciáján az MNB szakértője elárulta, hogy itthon is volt több alapkezelőnél probléma a rejtett indexkövetéssel, a sikerdíjak meghatározása kapcsán pedig kitért a tipikus hibákra, és megosztott pár jó tanácsot is a közönséggel.