Csökkenő trendben az ipari szektor, eljött a shortosok ideje?

Eljött az a pillanat is az amerikai tőzsdéken, amikor a koronavírus mélypont utáni fordulatot követően ismét van egy szektor, amelyik egy csökkenő trendbe lépett be. Ez nem más, mint a klasszikus ipari cégeket tömörítő szegmense a piacnak. A sokkal inkább értékalapon, mintsem növekedési megközelítéssel árazott szektorban a befektetőknek a mostani árfolyamok már túlságosan magasak voltak, és szemmel láthatóan nem találták indokoltnak ezeket. Emiatt a befektetők bizalma hónapok óta párolgott el a piacról, de ez inkább csak az új vevők hiányában nyilvánult meg. A szeptemberi korrekcióban azonban itt már az eladók is alaposan beindultak és befejezték a hosszú távú trendfordulót, legalábbis a technikai elemzés eszköztára ezt mutatja nekünk.