Diófa: a mindig nehéz szeptember

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt 20 év visszatekintő hozamai alapján elmondható, hogy az amerikai S&P 500 index szeptember havi teljesítménye jellemzően negatív. Úgy fest, hogy ez alól az idei év sem lett kivétel. Több irányból érkező kedvezőtlen hírek okozták a tőzsdei lejtmenetet, ami egyelőre még nem tekinthető mélynek. A hónap egyik fontos eseménye a FED kamatdöntő ülése volt, melyen a kamatszintet a döntéshozók változatlanul hagyták. Jerome Powell FED elnök ugyanakkor először szolgált részletesebb információval a potenciális monetáris szigorítások kapcsán. Ez első lépésben a mennyiségi lazítás visszavágását jelenti, mely akár már idén novemberben elkezdődhet és 2022 közepén be is fejeződhet. Ezt természetesen a gazdaság állapotának folyamatos nyomon követése mellett végeznék és amennyiben szükséges, úgy lassítanák, vagy gyorsítanák a sebességét. Lényeges még, hogy az egyes jegybankárok kamatvárakozását mutató „dot plot” is hamarabbi kamatemelést mutatott már ezen az ülésen, mint a korábbin, ami akár már 2022-ben is elképzelhető. Ugyanakkor Jerome Powell elmondta, hogy a kötvényvásárlási program kivezetése nem jelenti automatikusan a kamatemelés megkezdését, azt a munkaerőpiac, az infláció és a gazdaság állapotának kedvező alakulása szabhatja meg. Fontos még megemlíteni, hogy mind a gazdasági növekedési várakozásain, mind pedig az inflációs várakozásain is rontott a FED: alacsonyabb gazdasági növekedést és tartósabb emelkedett inflációt várnak, habár az inflációt továbbra is átmenetinek gondolják, mely főként a járványtól sújtott ágazatokat érinti. Elmondásuk alapján készek beavatkozni, amennyiben a gazdaság szélesebb körében is elkezd megjelenni az infláció.

Kína felől is érkezett egy turbulenciát és félelmet okozó esemény, amit az Evergrande csődközeli helyzetbe kerülése váltott ki. Érdekességképp a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztőjének adóssága 300 milliárd amerikai dollárra tehető, amely Kína GDP-jének 2%-a. Sokan egy Lehmann-szintű összeomlást vizionáltak, de szerencsére ez jelenleg nem tűnik valószínűnek.

Az MNB a kamatdöntő ülésén folytatta a kamatemelési ciklusát, de ezúttal már csak 15 bázispontot emelt, így az irányadó ráta 1,65%-ra módosult. A Monetáris Tanács nyilatkozata szerint, kulcsfontosságúnak tartja az állampapír piac stabilitásának, likviditásának megőrzését, de az állampapír vásárlások mértékét is csökkentette heti 50 milliárd forintról 40 milliárd forintra. Mindeközben szeptemberben az állampapírhozamok is markáns emelkedésen estek át a fejlett piaci hozamokkal párhuzamosan, a forint pedig erőteljesen gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben.

A járványról egyelőre kedvező számok érkeztek az USA-ból és Izraelből is, ugyanis a hónap folyamán csökkent az új fertőzöttek száma. Ez részben köszönhető lehet a harmadik oltásoknak is, melyet már az USA-ban is egyre inkább használni szeretnének az izraeli példa alapján. Ugyanakkor a WHO felszólította az országokat, hogy ha lehet akkor inkább várjanak a harmadik oltásokkal az év végéig, hogy a kevésbé fejlett országok számára is legyen elegendő vakcina. Újabb korlátozásokra egyelőre nem került sor a fejlett országokban, de sajnos világszerte a fertőzöttek száma tovább növekszik, amely potenciálisan új variánsok megjelenésének kedvez jelenleg.

Annak ellenére, hogy a szeptember negatív volt a tőzsdék szempontjából, a támogató környezet még adott és még ha az USA el is kezdi a QE visszavágását, egyelőre kamatemelés nem várható a közeli jövőben. Rövidtávú kockázatot a FED kommunikációjában, illetve a gazdasági- és inflációs adatokban jelentkező kedvezőtlen változás jelenthet, de addig a portfóliónk összetételén nem változtatunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.