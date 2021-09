Equilor: az emelkedő kamatok és a megingó kínai ingatlanpiac nyugtalanítja a befektetőket

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A három vezető amerikai index egyike sem tudott már számottevően elemelkedni a korábbi rekordoktól. A Russel 2000 továbbra is oldalazó mozgásban van. A hónap vége felé lendületes esés bontakozott ki a piacokon, melyet a rákövetkező napokon valamelyest korrigálták a részvényindexek. Elsősorban a technológiai papírokból indult el az átsúlyozás az újra-nyitó részvények felé. Előbbi szektor jelentős súlyt képvisel az S&P 500-as indexben is. Az egyik szikra a korrekció kibontakozásának a legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő vállalat, az Evergrande kötvényeinek a szeptemberi kamatfizetésének elmaradása volt. Egyelőre még van egy 30 napos türelmi időszaka a vállalatnak, mielőtt hivatalosan is csődesemény történne. Az európai és amerikai bankszektornak közvetlen nincs jelentős kitettsége, illetve az is csak pár szereplőre koncentrálódik. A főbb kockázatot a kínai beszállítói lánc ki nem fizetéséből származó tovagyűrűző hatások jelentik. Egyelőre a kínai állam által tulajdonolt vállalatok elkezdték központi utasításra felvásárolni az Evergrande bizonyos eszközeit. A kínai megtakarítások jelentős hányadát teszik ki az ingatlanbefektetések, így ezen szektor problémái a világgazdaság egyik motorjának számító országában hozhatnak lassulást, melynek már lehetnek globális hatásai is.

A másik szikra az előző ajánlóban is említett Fed „tapering” közeledtének realizálása volt. A nemzetközi kötvénypiacokon jelentős hozamemelkedés zajlott le. A 10 éves amerikai államkötvények hozama több, mint 20 bázisponttal a nyár eleji szintekhez emelkedett, a 30 éves pedig ismét 2% fölé került. A német 10 éves kötvények is 20 bázisponttal emelkedtek, így -0,2% körül jártak az ajánló írásakor. A hazai állampapírpiac is egy nagyobb hozamemelkedésen ment keresztül, a 10 éves papírunk elhagyta az idei májusi csúcsokat és a 2020-as tavaszi eséskor utoljára látott 3,2%-os szint körül tartózkodik. Ezzel a Max Composite index idei teljesítménye -4,5%-ra csökkent. Legutóbb 2018-ban volt negatív hozama az indexnek az elmúlt 10 évben. A szeptemberi MNB ülésen lassítottak a tempón, ezúttal 15 bázispont volt az emelés és a kommunikáció alapján ez továbbra is havi szinten marad az ütem. Mindezek ellenére jelentős gyengülésen van túl a forint és ismét a 355-360 közötti sávba. Egyelőre még kivárunk a kötvénysúlyok növelésével.

Világszinten csökkenő napi esetszámot lehet látni a statisztikákban, mely támogatja az említett újra-nyitó papírokat. Európán belül a nyugati országok inkább csökkenő, míg a keletiek emelkedő esetszámokat mutatnak így összességében stagnálás figyelhető meg. Izraelben már több, mint 3 millióan megkapták a harmadik oltást, Amerikában pedig szintén elkezdték a „booster” dózisok beadását. A részvénypiacokat a pandémia felőli hírek helyett az említett események mozgatták elsősorban, melyek révén egy risk-off hangulat kezdett kialakulni a világban. A régiós piacok ugyan új csúcsra futottak, de hamar vissza is fordultak onnan a vezető indexekkel. A BUX sem tudott jelentősen elrugaszkodni az 50 000-es szint vonzásától. Egyelőre nem volt meg az a mértékű esés, ami mellett nyugodtan visszaemelnénk a részvényarányokat, így ezúttal kivárunk, az erősödő dollár miatt a fejlődő piaci részen enyhén csökkentünk a portfóliónak.

A nyersanyagok közül közel 10%-ot ralizott a fekete arany, ezzel visszaerősödött a július elején látott 76 dolláros hordónkénti éves csúcshoz. Az arany és az ezüst a dollárindex szárnyalása és a hozamemelkedések révén erős szembeszéllel találták magukat, így ismét az augusztusi mélypontokhoz tértek vissza. A réz a kínai növekedést érintő félelmek ellenére tartja nyáron beállított sávozását. A részvényekből felszabadult tőkét átallokálnánk az Ingatlanrészbe a portfólió többi alternatív befektetéseinek arányain pedig nem változtatunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.