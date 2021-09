Hold: a minimális korrekciót is gyorsan megveszi a piac

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Semmi nem változott, a minimális korrekciót gyorsan megveszi a piac, a Fed tapering egyre közelebb, a Delta és szezonalitás miatt senki nem aggódik, ahogy a kínai rossz hírek miatt sem. Nem látunk tehát okot változtatni a kicsit óvatos kockázatos eszköz kitettségünkön, csak ha esetleg gyengén kezd viselkedni a piac, vagy egy nagyobb korrekció összejönne végre.

Ami változatlan: Továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Ezek az értékalapú befektetések viszont nemcsak ciklikus részvényeket tartalmaznak, továbbra is tartunk olcsónak gondolt részvényeket a gyógyszer vagy telekommunikációs szektorban is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.