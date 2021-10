Jim Cramer szerint itt a remek alkalom Microsoft részvényt venni

Jim Cramer kedden úgy fogalmazott, hogy a Microsoft részvényeinek közelmúltbeli rossz teljesítménye kedvező helyzetet teremtett a befektetők számára. A "Mad Money" műsorvezetője szerint azonban az embereknek óvatosnak kellene lenniük a Facebookkal kapcsolatban.

A megmondóember Jim Cramer szerint a Microsoft részvényeinek közelmúltbeli rossz teljesítménye kedvező helyzetet teremtett a befektetők számára. A Microsoft most emelte az Office 365 előfizetéses szolgáltatásának árát, hangsúlyozta Cramer. A guru megfogalmazása szerint "jelenleg nem lát hátráltató tényezőt a cég megítélésével kapcsolatban".

A Microsoft részvényei tegnap 288,76 dolláron zártak, ezzel 2 százalékot emelkedtek a kereskedésben. A részvények augusztus közepén érték el eddigi csúcsukat 304,4 dolláron, ehhez képest jelenleg 5,1 százalékkal áll lejjebb a jegyzés.

Tegnap egyébként kifejezetten jól teljesítettek a tengerentúli tech-óriások, a FAANG részvénycsoport árfolyam alakulásai alább láthatóak - a Netflix kiemelkedő teljesítményét egy elemzői megszólalásnak és egy dél-koreai sorozat váratlan, elsöprő sikerének és ennél fogva a nézőszám megugrásának köszönhette.

Ahogy az látható, a Facebook is részt vett a raliban és 2,21 százalékos pluszban fejezte be a napot. Hétfőn azonban több mint 5 százalékot zuhant a jegyzés, miután a befektetők hevesen reagáltak a tech-óriás 2008 óta nem látott időtartamú szolgáltatáskiesésére, emellett vasárnap egy informátor azzal vádolta meg a vállalatot, hogy többször is a profitot helyezte előtérbe a gyűlöletbeszéd és a félretájékoztatás visszaszorításával szemben.

Cramer a fenti eseményekre reagálva úgy fogalmazott, hogy szerinte a befektetőknek kifejezetten óvatosnak kell lenniük a Facebook részvényeivel kapcsolatban.

A FAANG lényege Cramer szerint az, hogy

ezek a vállalatok alkalmazkodnak, úsznak az árral. Mindig változnak és alkalmazkodnak az új körülményekhez

A guru szerint "itt az ideje, hogy a Facebook bebizonyítsa, hogy még mindig a klubhoz tartozik" mégpedig azzal, hogy komoly erőfeszítéseket tesz a felhasználók biztonságának védelme érdekében. Cramer szerint ez sikerülni fog nekik, de amíg ezt nem teszik meg, addig érdemes óvatosan hozzáállni a céghez.

Címlapkép: Robin Marchant/Getty Images